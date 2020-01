Danske Bank Markets tror Røkke-aksjer vil få et godt år.

Danske Bank Markets er klare på at en mulig løsning på handelskrigen mellom USA og Kina vil føre til en re-akselerasjon av global vekst.

– Og dette vil igjen føre til positive estimatjusteringer som gjerne skaper et positivt sentiment for aksjer, sier Yggeseth.

Han peker også mot at lave, og stedvis negative renter, også vil bidra til økt appetitt for aksjer.

– Til tross for en prising noe over historisk snitt, tror vi det er ytterligere oppside på Oslo børs i 2020, sier han.

BLIR ANBEFALT: Kjell Inge Røkkes Aker ASA er favoritt hos Danske Bank Markets. I tillegg trekker meglerhuset frem Aker BP som en god aksje å eie i 2020. Foto: Iván Kverme

Røkke-aksje som favoritt

Etter et svakt år for energiaksjer i 2019, delvis drevet av økt fokus på miljø, tror Danske-analytikeren at 2020 vil være et bedre år å eie oljeaksjer enn i 2019.

– De fleste selskapene vil dekke solide utbytter på over 50 dollar fatet og ESG-debatten vil trolig rasjonaliseres fremover, sier Yggeseth.

Når det kommer til favorittaksjene trekker han frem flere.

– Vi foretrekker Aker BP blant oljeaksjene, hvor full effekt av Johan Sverdrup, en løsning på NOAKA-konflikten og attraktiv verdsettelse burde bidra til et bra år i 2020, sier han, og fortsetter:

– Aker ASA fremstår kanskje enda mer spennende, hvor man i dag betaler for Aker BP og får det aller meste i porteføljen som gratis opsjoner.

Yggeseth tror markedet vil prise noen av de unoterte aksjene i porteføljen som Cognite og Aker BioMarine høyere i 2020, som burde kunne redusere rabatten betydelig fra dagens omtrentlige 20 prosent.

Skeptisk til oljeservice

Når det kommer til oljeserviceaksjene er analysesjefen mer skeptisk, en sektor han tror vil få et tøft år.

– De store oljeselskapene i verden har i dag fokus på høyt og økende utbytte og fornybarinvesteringer. I dette bilde er det ikke plass til økte investeringer i tradisjonelle olje- og gassprosjekter, sier han.

– Vi tror derfor i beste fall på flate globale oljeinvesteringer i 2020 og 2021. I kontrast til dette tilsier estimatene for oljeservicesektoren en vekst på opp imot 10 prosent i året de neste to årene, sier Yggeseth.