Alfred Berg-forvalter Kristian Tunaal tror på børsoppgang i Norden

– Vi tror at aksjemarkedet skal opp i 2020, og de nordiske børsene kan fort stige 10 prosent eller mer. De nordiske økonomiene er åpne, og verdensøkonomien går ikke så verst. Fra sommeren 2018 og videre gjennom mesteparten av 2019 var det stor usikkerhet knyttet til industrisektoren rundt omkring i verden. Nå har forventningsindikatorene begynt å bunne ut og skal trolig stige, sier forvalter Kristian Tunaal i Alfred Berg.

Han trekker frem at rentenivået i Norden har falt betraktelig siden 2010, samtidig som utbyttenivået har holdt seg stabilt.

– Det siste tiåret har rentenivået falt fra cirka 4 til 0-1 prosent. Direkteavkastningen fra nordiske aksjer er nå på over 4 prosent. Det betyr at aksjemarkedets konkurransedyktighet sammenlignet med renter er blitt mye bedre. Konklusjonen er at det ikke er så mange alternativer til aksjer, sier Tunaal.

Naturlig diversifisering

Han forvalter fondet Nordic Gambak og mener Norden som marked gir en god kombinasjon av diversifisering og spesialisering.

– Alle de nordiske landene har funnet sine nisjer hvor de er verdensledende. Det gir en naturlig diversifisering, sier forvalteren.

For øyeblikket finner Tunaal flest interessante aksjer i Sverige, og det skyldes blant annet en svak svensk krone og lave renter.

LIKER SVERIGE: Alfred Berg-forvalter Kristian Tunaal finner flest interessante aksjer i Sverige. Foto: Iván Kverme

– Et lite dilemma er at de aksjene som er billige nå, er billige av en grunn, sier han, og trekker frem Equinor og Swedbank som to eksempler.

– Foretrekker dere verdi- eller vekstaksjer?

– Ja takk, begge deler. Vi prøver å finne en bra kombinasjon av aksjer som har vekst og verdi, hvor sentimentet i markedet går riktig vei.

Anbefalinger + JM + Skanska + Tokmanni Group + Loomis + BW LPG = IT = Oljeservice

Økt byggeaktivitet

To av favorittaksjene til Tunaal er de svenske entreprenørene JM og Skanska, som begge er notert på Stockholm-børsen.

– Det er blitt bygget relativt lite i Sverige de seneste årene, og ting tyder på at det vil skje et skifte hvor byggeaktiviteten skal opp. For Skanskas del har selskapet også mye virksomhet i USA, hvor det ventes økt aktivitet, sier han.

Ifølge forvalteren handles JM og Skanska til henholdsvis 13 og 15 ganger forventet inntjening i 2020, noe han ikke synes er skremmende dyrt.

Tunaal er også positiv til Tokmanni Group, som er Finlands svar på Europris. Selskapet prises til 16 ganger inntjeningen og har en egenkapitalavkastning på 20 prosent.

– På samme måte som Europris er ikke Tokmanni Group spesielt utsatt for konkurranse fra netthandel. Lavpriskjeden selger produkter som er mest hensiktsmessig å kjøpe i butikk, sier han.

Kontanter øker

Ifølge forvalteren er det mange i Norden som tror at kontanter er forbeholdt u-land, noe som er feil.

– Resten av verden, Sør-Europa inkludert, bruker mye mer kontanter enn det vi gjør. Faktum er at kontantandelen øker mer enn BNP. For å eksponere seg mot trenden kan det være fornuftig å kjøpe aksjer i kontanthåndteringsselskapet Loomis, som er notert på Stockholm-børsen. Lønnsomheten er god med en egenkapitalavkastning på rundt 20 prosent, sier han.

Hvis man har lyst på et syklisk veddemål, anbefaler Tunaal å kjøpe aksjer i BW LPG, som det seneste året har gitt en avkastning på 220 prosent.

– Vi ønsker å beholde aksjen. Kort fortalt er den største enkeltdriveren for aksjen forskjellen mellom gassprisen i USA og resten av verden.

Alfred Berg-forvalteren anbefaler å være selektiv med IT-aksjer og oljeservice.