Oljeanalytiker mener du kan doble pengene i Nigeria

Oljeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets venter i år en gjennomsnittlig oljepris på 65 dollar pr. fat, og påpeker at 2020 starter med en overproduksjon som vil øke i løpet av første halvår.

– Det skyldes til en viss grad at Johan Sverdrup har fått en knallstart og produserer mer enn ventet på dette tidspunktet. Så konsensusestimatene vil nok revideres, sier han.

Av de om lag 20 oljeaksjene meglerhuset dekker, er det for tiden Equinor, Africa Oil og DNO som er favorittene.

FORAN SKJEMA: Equinor får god hjelp av at produksjonen på Johan Sverdrup øker raskere enn ventet. Foto: NTB Scanpix

Sverdrup-hjelp

Oljeanalytikeren tror Equinor vil få et betydelig bedre år enn fjoråret, hvor Norges største oljeselskap gjorde det vesentlig dårligere enn sammenlignbare selskaper, men Sveen-Nilsen påpeker at kursen tok seg opp i løpet av de tre siste månedene i fjor.

– Equinor-kursen ble tynget av fryktelig lave gasspriser i Europa i løpet av sommeren. Det er fortsatt vanskelig å se for seg et veldig sterkt gassmarked, men Equinor vil få god hjelp av at Johan Sverdrup er i produksjon, og at produksjonen fra feltet øker raskere enn ventet på forhånd, sier Sveen-Nilsen.

Han trekker også frem det store tilbakekjøpsprogrammet selskapet startet i fjor høst, og utbetalingen av utbytter.

– Selv om utbyttene er høye, er de ikke høyere enn at utbetalingene kan gjøres uten at selskapet tar opp lån, sier analytikeren, som har et kursmål på 205 kroner for Equinor.

Kortsiktig høyrisiko

Av de tre favorittene er Africa Oil det selskapet analytikeren mener det er høyest risiko knyttet til. Selskapet har nylig kjøpt tre oljefelt fra Petrobras utenfor Nigeria, til det Sveen-Nilsen betegner som en «eksepsjonelt god pris».

– Men kontrakten er ennå ikke sluttført. Dersom den ikke blir det i løpet av første kvartal, er det grunn til å bli bekymret. I så måte er Africa Oil et kortsiktig case med høy risiko og tilsvarende oppsidepotensial, sier Sveen-Nilsen.

Han understreker dog at det er et kvalitetsstempel at selskapet er en del av Lundin-sfæren.

For selskapet, som er notert på Stockholm-børsen, har SpareBank 1 Markets et kursmål på 18 kroner, noe som med fredagens aksjekurs tilsvarer et oppsidepotensial på drøyt 106 prosent.

Anbefalinger + Africa Oil + DNO + Equinor

– Litt bekymringsverdig

DNO har et implisitt avkastningskrav på langt over 20 prosent, og er blitt straffet hardt sammenlignet med de andre selskapene som opererer i Kurdistan, noe SpareBank 1 Markets-analytikeren mener det ikke bør være noen grunn til.

– Det at det ble utbetalt utbytte i 2019 og at selskapet har begynt med tilbakekjøp av aksjer er viktig og sender et mer positivt signal enn eventuelle investeringsmuligheter selskapet dermed går glipp av som følge av utbetalingene, sier Sveen-Nilsen.

For DNO har analytikeren for tiden et kursmål på 19 kroner.

Det som gir Sveen-Nilsen litt vondt i magen på kort sikt, er at utbetalingene til oljeselskapene fra De kurdiske regionale myndighetene i Irak (KRG) er blitt forsinket.

– Utbetalingene har kommet jevnlig de seneste tre, fire årene. Så at det nå er forsinket er litt bekymringsverdig, mener Sveen-Nilsen.