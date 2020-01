Forvalter Beate Bredesen tror Yara blir en vinner

Tidligere Skagen-forvalter Beate Bredesen, nå i SpareBank 1 SR-Banks forvaltningshus SR-Forvaltning, satser på at én av høstens tapere på Oslo Børs, Yara, skal bli en vinneraksje fremover. Blant argumentene er kunstgjødselsprodusentens tilnærming til det grønne skiftet.

– Det har vært mye fokus på såkalte «grønne» selskaper den senere tid. Jeg søker selskaper som bidrar til omstilling, og som er en del av transformasjonen. Ikke alle slike selskaper har nødvendigvis fått en «grønn», dyr prislapp i dag, sier hun og legger til:

– Jeg liker måten Yara relaterer seg til det grønne skiftet, og tror selskapet blir en vinner i en bransje som i dag har et relativt høyt CO2 utslipp.

BULL: Forvalter Beate Bredesen i SR-Forvaltning er positiv til Yara-aksjen. Foto: SR-Bank

Venter bedre kontantstrøm

Ifølge henne har selskapet «ambisiøse» planer for i første omgang å kutte sine utslipp, men også for å være en del av transformasjonen som på sikt kan gjøre industrien CO2-utslippsfri.

– Dessuten er Yara en del av løsningen, da selskapet leverer produkter og effektive løsninger for et bærekraftig landbruk til en stadig voksende verdensbefolkning. Men først og fremst liker jeg Yara fordi prisingen er moderat, jeg forventer økt inntjening, høyere kontantstrøm, og derav større utbytter fra selskapet i de kommende år. Markedsbalansen ser bedre ut, jeg forventer høyere kapasitetsutnyttelse og fortsatte kostnadskutt, sier hun.

Billig sjømat-aksje

En annen sektor forvalteren liker er noe det er mye av på Oslo Børs. I SR-Banks aksjefond topper Austevoll Seafood på listene over de største investeringene.

– Verden behøver proteiner, og fiskeoppdrett er en av de mest ressurseffektive måtene å produsere proteiner på. Dette får vi rimelig gjennom vår investering i Austevoll. Lerøy Seafood, som er den største verdien i Austevoll, prises til nær halv pris i forhold til noen av sine konkurrenter, sier hun og legger til:

– I tillegg tilsvarer dagens verdsettelse av Austevoll at vi får selskapets øvrige aktiviteter nær gratis. Dette er et selskap som tjener penger, har positiv fri kontantstrøm, betaler gode utbytter, samtidig som balansen er kjernesunn.

Anbefaler sparebanker

Som mange andre forvaltere her til lands mener hun egenkapitalbevis bør være gode investeringer:

– Inntjeningen i sparebankene er god, og norsk økonomi er fremdeles sterk. Flere av bankene er priset rundt bokførte verdier, og de gir gode utbytter, sier forvalteren.

En skjult skatt?

Bredesen har også et øye til et noe mindre kjent selskap på Oslo Børs med navn Treasure. Kursutviklingen siden børsnoteringen i 2016 har ikke vært noe å skryte av. Men Bredesen tror kursoppgangen vil komme:

– Som verdiforvalter leter jeg alltid etter det rimelige, gjerne litt glemte selskapet. Treasure er et slikt selskap. Selskapet er et investeringsselskap der eneste investering er en 12 prosents eierandel i Hyundai Glovis. Selskapet verdsettes betydelig under de reelle verdiene. Gjennom Treasure kjøper en Hyundai Glovis til 40 prosent rabatt. I tillegg ser jeg en betydelig oppside i prisingen av Hyundai Glovis aksjen, sier hun.

Wilh. Wilhelmsen Holding eier 73,5 prosent av aksjene i Treasure.

– Det kan heller ikke utelukkes at Treasure gjør et nedsalg som igjen vil kunne gi aksjonærene et ekstraordinært utbytte. Jeg mener dagens verdsettelse byr på en attraktiv avkastningsmulighet, legger hun til.

Lang børsopptur

Bredesen medgir at det begynner å bli utfordrende å finne gode investeringscaser i dagens hete aksjemarked.

– Vi er langt inne i en oppgangskonjunktur, en av historiens lengste. Likevel mener jeg at en kan gjøre gode aksjeinvesteringer i dagens marked. Hva som skjer på kort sikt bruker jeg ikke så mye krefter på. Jeg fokuserer på gode solide selskaper som tjener penger, som helst betaler høye utbytter, og som jeg i utgangspunktet ønsker å eie over flere år, sier hun.