Storm-forvalter: – Et bekymringsfullt bilde

– 92 prosent av S&P 500-indeksens oppgang i fjor kom som følge av multippelekspansjon, konstaterer styreleder Morten Astrup i Storm Bond Fund.

– Med dette bakteppet blir det et bekymringsfullt bilde når også misligholdene av amerikanske forbrukslån ligger på finanskrisenivåer og coronaviruset gjør at forbrukerne holder seg hjemme.

Minner om året 2000

Astrup synes den seneste tidens markedsutvikling minner om den man så i første halvdel av 2000.

– Først sendte «fear of missing out» børsene til en ny rekord i mars 2000, men deretter ble de innhentet av virkeligheten, utdyper han.

– Det store spørsmålet denne gangen er hvor langt sentralbankene er villige til å gå for å tilføre markedet likviditet.

Storm-forvalteren viser til at mange land allerede har innført tiltak for å unngå for store økonomiske konsekvenser. Han tror uansett at børsene vil svinge mye frem til sommeren og at dette vil gi gode kjøpsmuligheter for opportunistiske investorer.

Skaper muligheter

Astrup følger spesielt med på kursutviklingen for selskaper som ikke behøver finansiering for å klare seg gjennom en tøff periode.

– Særlig kan oljeselskaper som har sikret oljeprisen en tid fremover, bli gode kjøp i både kreditt- og aksjemarkedet, dersom oljeprisen fortsetter å falle på kort sikt, sier han.

– Også cruise- og luftfartssektorene kan igjen bli attraktive, når vi får bedre oversikt over situasjonen.

Forvalteren merker seg dessuten at børsuroen har senket rentene, noe som i seg selv er positivt for eiendomsselskaper, høyt belånte virksomheter og selskaper med trygge lange kontantstrømmer.

Har lav aksjeandel

Sent i fjor anbefalte Astrup sikring av porteføljen via salgsopsjoner på S&P 500-indeksen.

Høy volatilitet har imidlertid gjort slike derivater dyre, så nå foretrekker han simpelthen å operere med en lav aksjeandel.

– I Storm Bond Fund fokuserer vi på obligasjoner med kort løpetid, som historisk har gitt mindre svingninger enn markedet, fordi hovedstolen tross alt må betales tilbake ved forfall, tilføyer forvalteren.

På Oslo Børs liker Astrup fortsatt Bonheur, som er lavt priset og har ligget i porteføljen i flere år. Fokuset på fornybar energi og en høy kontantbeholdning er andre plusser. Også Hunter Group er en gammel favoritt, og et nylig kursfall på 40 prosent gjør aksjen enda mer attraktiv enn tidligere.

Billig konglomerat

Forrige ukes kraftige kursfall har også gjort Aker interessant, ifølge Astrup.

– Med dagens struktur overlever selskapet, uansett hvordan markedet måtte være, og utbyttet er forutsigbart, forklarer han.

– Aker BP og Johan Sverdrup-feltet utgjør konsernets klart største verdi, men i Aker ASA ligger det også selskaper som Cognite og Aker Energy, som har stort potensial.

Til slutt nevner Astrup BW Offshore. En enorm ordrereserve, relativt lite gjeld og lav prising bidrar til å gjøre aksjen spennende.

– Etter at BW Energy i februar ble børsnotert, forsvant også mye av investeringsforpliktelsene, sier han.

– Det har gjort BW Offshore til et utbyttecase med stort potensial, når Oslo Børs snur.