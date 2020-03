Landkreditt-forvalter: – Jeg velger å tro at turisme forblir en viktig næring

Med en fly- og reiselivsindustri som får kjenne coronaviruset på kroppen, regnet Landkreditt-forvalter Ulf Leinebø med god plass på flyet forrige helg.

– Både til og fra Berlin var det stappfullt fly. Ingen har lyst til å bli smittet. Men har man planlagt og betalt, så drar man, tydeligvis. Og det gjelder meg og, sier Leinebø.

Leinebø mener man bør benytte børsfallet til å kjøpe både selskaper som er påvirket av coronaviruset og selskaper som ikke er det.

At flyene fremdeles er fulle, er ifølge Leinebø ikke noe argument for å kjøpe Norwegian-aksjer.

– Det er ikke prisen på billetter eller antallet solgte seter i forhold til tilbudte seter som gjør at jeg holder meg unna Norwegian, sier Landkreditt-forvalteren, og legger til:

– I Landkreditt Norden Utbytte investerer vi ikke i selskaper med lite forutsigbar kontantstrøm og svak balanse og hvor ledelsen og styret tilsynelatende tvinges til å bruke mer tid på refinansiering enn på drift.

En coronarammet reiselivsaktør Leinebø derimot har valgt å vekte seg opp i, er Scandic Hotels. Reiselivssektoren er definitivt påvirket av coronavirus.

– Men hvor lenge? Kanskje bare i første kvartal? Eller kanskje hele året 2020? Verdien av hotellkjeden Scandic har falt med over 3 milliarder svenske kroner de seneste to ukene. Verdifallet tilsvarer mer enn tre års inntjening. Da velger jeg heller å tro at turisme kommer til å være en viktig næring også i fremtiden, sier Leinebø.

SKYR NORWEGIAN: Forvalter Ulf Leinebø i Landkreditt Forvaltning. Foto: Foto: Bjørn H Stuedal

– Forrige uke falt aksjemarkedet hardt og brutalt, og overraskende bredt. Selskaper som er lite påvirket av coronaviruset, falt også mye. Eksempler kan være dagligvareselskapene ICA og Axfood, sier han.

Andre sikre kort mener Leinebø er sparebanker.

– Gode rentemarginer, utlånsvekst og lave tap er en god kombinasjon. Og fortsatt stigende utbytter, som gir attraktiv direkteavkastning.

Anbefalinger + Carlsberg + Scandic Hotels + ICA + Axfood + Sparebanker - Norwegian - Nokian Tyres

Ikke bekymret for Carlsberg

Fondets nest største posisjon, ølmerket Carlsberg, er derimot en av aksjene som er påvirket av coronaviruset. Likevel er ikke Leinebø bekymret.

– Carlsberg har høy eksponering mot Kina, og kursen har kommet ned, men selskapets første kvartal utgjør bare 10–15 prosent av overskuddet, og virksomheten i Asia bare en andel av dette.

Ut av dekk, inn i skog

Så langt i år har fondet hentet inn ett nytt selskap, skogselskapet SCA, og solgt seg ut av ett, finske Nokian Tyres.

– Verdien av skogen utgjør nesten hele selskapsverdien, noe som medfører at øvrig virksomhet innen sagbruk, papir og cellulose verdsettes lavt, sier forvalteren.

– Nokian Tyres er godt kapitalisert, men har store pågående investeringer i USA. Her hjemme har bilsalget vært svakt i Europa, og den milde, snøfattige vinteren i Russland har medført at selskapet har måttet nedjustere tidligere målsetninger og nå er svært forsiktig med å gi nye.

Dermed tror han de neste tre–fire kvartalene blir svake for dekkprodusenten.

Finansavisens ansvarlige redaktør, Trygve Hegnar, eier 5 prosent av Scandic Hotels gjennom sitt investeringsselskap Periscopus. Red.