Seiret med seismikk

Forrige uke inneholdt bare to handelsdager, men det forhindret ikke at Juridisk Finansklubb UiB (Universitetet i Bergen) økte sin kapital med 2,9 prosent. Ingen annen deltager i Skoleduellen gjorde det bedre. Hittil i denne runden ligger Børsgruppen UiA (Universitetet i Agder) imidlertid fortsatt først, med en samlet avkastning på nesten 20 prosent.

Voldsom kursoppgang

Jusstudentene gjorde det hele 2,5 prosentpoeng bedre enn Hovedindeksen på Oslo Børs, hovedsakelig på grunn av Magseis Fairfield.

Selskapet opplyste på lille julaften at Equinor Energy har fornyet en fireårig kontrakt på Snorre- og Granefeltene. Nyheten sendte aksjekursen fra 4,28 til 4,77 kroner.

Oppturen fortsatte på fredag, da Magseis Fairfield meldte at det er blitt tildelt to prosjekter i Mexicogulfen. Arbeidet skal begynne i andre kvartal 2020 og ventes å ta rundt 100 dager. Aksjekursen endte på 5,68 kroner.

Ingen tapte penger

Generelt hadde både studentene og analytikerne en hyggelig julefeiring, med ukentlige avkastninger på mellom 0,4 og 2,9 prosent.

Ingen av Skoleduellens deltagere tapte penger, og samtlige slo Hovedindeksen.

Også de fleste av gruppenes aksjevalg gjorde det bra. Hederlige unntak var Odfjell Drilling og Ultimovacs, som falt noe tilbake, etter voldsomme oppturer tidligere i desember.

Blant vinnerne fant vi blant andre Scanship Holding og Hexagon Composites, som fikk kursløft på henholdsvis 10 og 7 prosent.

Børsrekorder i USA

For øvrig fortsetter USA-børsene å stige til nye rekorder.

S&P 500-indeksen er opp med utrolige 29 prosent siden forrige nyttår, mens Dow Jones-indeksen har lagt på seg 23 prosent.

Også prisingen har økt mye, og mange mener den nå er på faretruende nivåer. Basert på inntjeningen i de seneste fire kvartalene ligger S&P 500s P/E-multippel på 24,3 – 8,5 punkter over det historiske snittet og mer enn noen gang siden 2009. Pris/bok-multiplen er 3,66, og her må vi helt tilbake til tidlig i 2001 for å finne et høyere tall.