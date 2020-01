Kid og Frontline løfter Innsideporteføljen

2019 ENDTE med en oppgang på 46,3 prosent for Innsideporteføljen og 17,1 prosent for hovedindeksen ved Oslo Børs. 2020 har i det minste startet godt: Opp 1,6 prosent for Innsideporteføljen, mot 0,2 prosent for hovedindeksen.

Vi oppdaterer kursene fredager klokken 12. Denne ukens avkastning er dermed målt fra fredag 27. desember klokken 12, da 2019 for våre formål endte, til fredag 3. desember klokken 12.

DENNE GANGEN VAR det særlig Kid som leverte. Aksjen som «alltid» har ligget på 30- eller 40-tallet steg over 7 prosent til over 53 kroner på første handledag i januar. Den sank litt fredag formiddag, men er opp 6,6 prosent siden sist.

Kid er én av seks aksjer som ble tatt inn i Pareto Securites' januarportefølje, meldte meglerhuset torsdag, ifølge TDN Direkt. Det samme er Lerøy Seafood, som også er i Innsideporteføljen, men den aksjen har sunket 2,2 prosent fra forrige oppdatering.

Kid-aksjen er opp 17,5 prosent siden vi tok aksjen inn i porteføljen i slutten av november som følge av konsernsjef Anders Fjelds kjøp av aksjer for over 900.000 kroner. Fjelds kjøp ble gjort etter en kvartalsrapport som sendte aksjen ned.

Frontline er på sin side opp 17,7 prosent siden vi tok den aksjen inn i begynnelsen av desember etter at konsernsjef Robert Hvide Macleod kjøpte aksjer for 20 millioner kroner. Aksjen steg 2,9 prosent og bidro denne uken også.

KURSOPPGANG: Robert Hvide Macleod, Frontline. Foto: Iván Kverme

Orkla og SpareBank 1 Østlandet steg med henholdsvis 0,1 prosent og 0,5 prosent denne gangen. Alle våre papirer er i pluss i perioden de har vært i porteføljen.

INNSIDERNE ER IKKE kommet helt igang ennå i 2020. Siden forrige oppdatering, i romjulen, har det knapt vært noen innsidekjøp. Vi nevner kun én transaksjon i tabellen – EGD Shipholdings kjøp for 660.000 kroner i Klaveness Combination Carriers. EGD Shipholding, som er definert som primærinnsider, eier 18 prosent av selskapet, så kjøpet innebærer en bare liten justering av eksponeringen.

Ellers har flere selskaper meldt fra om kjøp knyttet til incentiv- eller aksjespareprogrammer. Jæren Sparebank har solgt egenkapitalbevis fra egen beholdning til ansatte, også innsidere, som deltar i bankens spareprogram. I Bakkafrost er innsidere og andre ansatte blitt tildelt én aksje for hver aksje de kjøpte i tilknytning til selskapets spareprogram i 2017. Scatec Solar har tildelt nær 600.000 opsjoner til ledende ansatte. Også i Klaveness Combination Carriers har ledelsen fått opsjoner. I Photocure har ledende ansatte utløst opsjoner i opsjonsprogrammet, og kjøpt aksjer.

ALT DETTE er vel og bra, men dette er ikke transaksjoner som utløser endringer i Innsideporteføljen. Vi gjør ingen endringer i årets første uke.

Innsideporteføljen 2020 - uke 1 Selskap Tatt inn Kjøpskurs Stop loss (70 %) Forrige uke Siste kurs Avkastning totalt Avkastning siste uke Orkla 23.08.2019 80,42 56,29 89,54 89,66 11,5 % 0,1 % SpareBank 1 Østlandet 25.10.2019 87,70 61,39 92,40 92,90 5,9 % 0,5 % Lerøy Seafood 22.11.2019 55,96 39,17 60,08 58,78 5,0 % −2,2 % Kid 29.11.2019 45,10 31,57 49,70 53,00 17,5 % 6,6 % Frontline 6.12.2019 98,65 69,05 112,80 116,10 17,7 % 2,9 %

Differansen

Innsideporteføljen Hovedindeksen Differansen Siste uke 1,62% 0,23% 1,38% Hittil i år 1,62% 0,23% 1,38%

Ukens innmeldte innsidekjøp Selskap Innsider Verdi (tusen kr) Andel* Klaveness Combination Carriers EGD Shipholding 660,5 0,2 % Sum

660,5