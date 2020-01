Sterk start på det nye året

Drapet på den høytstående iranske generalen Quassem Suleimani løftet på fredag Brent-prisen med over 3 prosent. Den kraftige oppgangen bidro til at flere olje- og gassaksjer gjorde det bra.

Børsgruppen UiA (Universitetet i Agder) tjente imidlertid også godt på Norwegian Air Shuttle og Kid, som leverte kursløft på henholdsvis 5 og 6 prosent.

Laget tok dermed den ukentlige førsteplassen i Nordnets porteføljekonkurranse, med en avkastning på 4,1 prosent. UiA-studentene har også den foreløpige ledelsen i denne runden av Skoleduellen. Kapitalen har økt med nesten 25 prosent, siden midten av september i fjor.

USAs «finans-alkymi»

Børsklubben NHH (Norges handelshøyskole) er i den samme perioden opp med 10,5 prosent, 4,5 prosentpoeng mer enn Hovedindeksen. På Nordnet-bloggen påpeker laget at 2019 ble et godt børsår, delvis fordi USAs sentralbank både kuttet rentene og lanserte noe som minner mistenkelig om en ny runde med kvantitativ lettelse – til tross for at den amerikanske økonomien angivelig fyrte på alle sylindrene.

«Dollarindeksen er opp over 30 prosent siden finanskrisen, hvilket tyder på at amerikanerne enn så lenge ser ut til å ha oppdaget finans-alkymi,» fortsetter Børsklubben NHH.

«Spørsmålet er imidlertid hvor lenge dette kan vare.»

Utilsiktede resultater

NHH-studentene merker seg dessuten at fjoråret ble preget av med uvanlig mye sosial uro, ofte som følge av at «mannen i gaten» opplevde redusert kjøpekraft. Samtidig skaper de usedvanlig lave rentene feilallokering av kapital.

«Resultatet av sentralbankenes manipulerende hånd i verdens markeder forstyrrer prismekanismen og presser investorer inn i stadig mer risikable aktiva,» konstaterer laget på Nordnets blogg.

NHH-studentene frykter at den stimulerende pengepolitikken vil gi seg utslag i høyere inflasjon. I tillegg kan volatiliteten i markedet stige kraftig, dersom selskapene reduserer sine kjøp av egne aksjer.

Knuste Hovedindeksen

Også Verdi NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) skrev på Nordnet-bloggen. Gruppen ligger på en foreløpig tolvte plass.

Imidlertid var dens aktivt forvaltede Veldedighetsfond opp med hele 29,2 prosent i 2019, mens Hovedindeksen «bare» la på seg 16,5 prosent.

Siden julen 2009 utgjør meravkastningen nesten 200 prosentpoeng. Suksessen har bidratt til å skape blest rundt laget, som i høst rekrutterte flere nye medlemmer enn noen gang tidligere.