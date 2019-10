Driver Raymond Johansen med reinspikka lureri?

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen fredag 4. oktober 2019.

En av de skattene finansminister Siv Jensen (FrP) har arbeidet mest med å fjerne, er eiendomsskatten, og det kan vi forstå. Eiendomsskatten som alminnelige folk får både på hytter og hjem, merkes og irriterer.

I Jensens plan, som allerede er vedtatt for i år (det kommer kanskje mer i budsjettet for 2020 på mandag), skal maksimal skattesats fra nyttår senkes til 5 promille (fra 7 i dag) og den såkalte rabatten på boligverdien settes til 30 prosent mot 20 prosent i år. Det gir mindre eiendomsskatt.

På den annen side er det opp til kommunene selv å fastsette et minstefradrag ved beregningen av kommuneskatten, og i Oslo er minstefradraget 4,6 millioner kroner i år.

Så langt er alt greit, men finansminister Jensen mener at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) jukser. «Reinspikka lureri», sier hun til Aftenposten.

Dette fordi Johansen ikke liker at eiendomsskatten går ned, og når Jensen senker skattesatsen, kan Johansen redusere minstefradraget for å få inn like mye skatt.

Et smart triks fra Arbeiderpartiets side.

Men er det reinspikka lureri?

Før og under kommunevalgkampen sa Raymond Johansen at eiendomsskatten skulle ligge fast. De fleste velgere har nok trodd på dette, og Jensen stresser at «dette er en usosial skjerpelse.»

Men hvis byrådet senker bunnfradraget akkurat så mye at det kompenserer for redusert skattesats, så betaler jo ikke innbyggerne mer. Dette skjer altså hvis bunnfradraget senkes fra 4,6 millioner kroner til 4 millioner kroner.

«Det er ingen tvil om at Raymond Johansen har fart med usannheter i valgkampen,» sier Jensen, og vi synes hun har et godt poeng.

Johansen sier bare at han ikke kjente til finansministerens skattekutt da han kom med sin uttalelse, og nå vil han bare sørge for at Oslo kommune får inn like mye i eiendomsskatt som planlagt i budsjettene.

Johansen er, for å si det slik, ikke mannen vi ville kjøpt bruktbil av.

I Bergen blir det også mer eiendomsskatt. Det nye byrådet vil øke satsen og senke bunnfradraget. Skattesatsen økes fra 2,6 til 2,8 promille og bunnfradraget reduseres med 250.000 kroner til 750.000 kroner. Hvis vi har forstått det rett, skjer innstrammingen fordi Bergen kommune vil kompensere for at rabatten på eiendomsverdien har økt.

Det fine med bunnfradraget er at «billigere» boliger slipper unna, mens dyre boliger får mer skatt. I Oslo slipper omtrent 70 av boligene (boligeierne) eiendomsskatten.

Et bunnfradrag i Oslo, som gjør at det bare er et mindretall som får skatten, er rettslig prøvet, men Oslo kommune slapp med skrekken.

Staten ved finansministeren og flertallet på Stortinget, kan kjøre skattesatsen opp og ned (promillefart), mens kommunene kan herje med bunnfradraget.

Alt tyder derfor på at eiendomsskatten likevel ikke blir lavere de neste årene. De bruker bare Raymond-metoden.