Dette var Trygve Hegnars leder i Finsavisen torsdag 10. oktober 2019.

Kjell Inge Røkke er ingen engel. Heller ikke et persilleblad. Han er dømt til fengselsstraff for å ha bestukket en offentlig tjenestemann, for å ha gitt falsk forklaring og for å ha kjørt (ført) en større båt uten gyldig skippersertifikat. Det er den berømte sertifikatsaken.

Nå er Røkke i Oslo tingrett fordi påtalemyndigheten har tiltalt torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen for forsøk på utpressing av Røkke. Iversen krevde angivelig 30-40 millioner kroner av Røkke for å tie om forhold som kan skade Røkke.

Røkke er den fornærmede. Jan Erik «Jannik» Iversen er forbryteren.

Fordi Kjell Inge Røkke ikke ville betale, må han møte presse og offentlighet i Oslo tingrett i rettssal 227.

Selv om Røkke må ha ant hva som lå foran ham, har han god grunn til å bli sjokkert.

Torpedoen Iversen benytter rettssaken og det store oppmøtet av presse til å fortelle at Røkke ville betale ham 100 millioner kroner hvis han drepte (fjernet) finansakrobaten Christer Tromsdal, som for tiden soner en dom i Ringerike kretsfengsel for bedrageri. Iversen skulle være leiemorder for Røkke.

«Absurd», sier Røkke.

Intet er umulig, men denne historien er for absurd til å ta alvorlig. Hadde det vært en pris på Tromsdals hode, og Kjell Inge Røkke vært oppdragsgiver, ville Iversen hatt et tak på Røkke resten av livet hvis drapet fant sted. Nå vet vi bare at Iversen, av en eller annen grunn, skjøt Tromsdal i kneet utenfor Frogner kirke i Bygdøy allé.

Offeret Røkke er blitt forbryteren. Det er absurd. Pressen spør Oslo politidistrikt om de vil etterforske det påståtte drapsoppdraget.

Og torpedo Jan Erik «Jannik» Iversen kan fortelle oss alle at Kjell Inge Røkke er «en feig psykopat og en sutrete snørrunge. En av de største bedragere som er født etter krigen. For meg en kloning av Donald Trump, Adolf Hitler og Quisling».

Dette utsagnet sier selvfølgelig mer om Iversen enn om Røkke. Iversen har null troverdighet og snakker bare tull. Torpedoen og utpresseren er også dum når han snakker om Hitler og Quisling.

Kjell Inge Røkkes fortvilelse, som vi ser i hans ansikt når han baner seg vei i pressekorpset, er at også de absurde påstandene til Iversen kommer ut. Det er kanskje urettferdig, men slik er det i et demokrati med presse- og ytringsfrihet.

Egentlig styrker Iversens uttalelser Røkke.

Men Røkke må også gå i seg selv. Han kan ikke slåss med pressen, selv om den er nærgående, og han bør ikke sutre. Og han bør huske mer og si mindre at han ikke husker. (Alle husker det hvis man har sittet i underbuksen på et advokatkontor.) Og fortsatt vet vi ikke hvorfor Iversen skjøt Tromsdal.

Kjell Inge Røkke har hatt enestående teft og gjennomføringskraft i sin næringsvirksomhet de siste årene. Oljesatsingen er gullkantet. Han er rik og nyter det, med fly og luksusskip.

Nå må han vise at han tåler et urettferdig mediepress også. Og vi utenfor vil fortsette å lure på hvordan Røkke kom inn i eller ble utsatt for et kriminelt miljø med torpedoer og akrobater.