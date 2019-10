Hegnar: – Lesertallene øker for Finansavisen

Da vi på begynnelsen av 90-tallet hadde gleden av å sitte i styret i Dagbladet, oppnevnt av daværende hovedeier Jens P. Heyerdahl d.y., var det bonanzatider for norske aviser.

VG var en pengemaskin og solgte rundt 400.000 aviser daglig, mens Dagbladet solgte halvparten og også tjente godt. I dag har begge disse aviser falt med nesten 90 prosent, og de sier ikke mye om salgstall på papir mer.

Derimot er alt nå fokusert på den digitale lesingen og satsingen, og både VG og Dagbladet har stor suksess. Flere millioner leser de to avisene på nett hver eneste dag, og det er mobilbruken som drar trafikken opp.

Vi satser fortsatt for fullt på papiravisen

83 prosent av befolkningen leser en avis hver dag, enten på papir eller digitalt, og 67 prosent leser avisen digitalt, mens 37 prosent leser en papiravis på en gjennomsnittlig dag.

De siste dagene har hovedbudskapet hvert at «lesertallene synker på papir» (NTB), og det gjør de. I gjennomsnitt med åtte prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Her i Finansavisen ble det imidlertid kake forleden, for antall lesere av papiravisen er opp 15 prosent i gjennomsnitt fra mars og fem prosent fra september i fjor. Et godt nisjeprodukt blir lest på papir, og det gjelder Finansavisen. Bare en håndfull aviser, som Nationen og Klassekampen, øker sammen med Finansavisen.

Det er selvfølgelig redaksjonen stolt over, men også annonseavdelingen gleder seg. I uke 40 ligger annonseinntektene for papiravisen noen millioner kroner over samme tid i fjor, mens vår rosa konkurrent melder om at annonseinntektene i tredje kvartal er 21 prosent ned fra tredje kvartal i fjor.

Lesertallene på papir synker nok for de fleste aviser for tiden, men det gjelder ikke Finansavisen

Stort sett alle andre papiraviser ser fall i inntektene, og skal ta det igjen på den digitale plattformen.

Vi satser fortsatt for fullt på papiravisen.

Den digitale satsingen for Finansavisen kom ikke i gang før den 1. september, så der har vi ikke tall ennå. Inntil Finansavisen.no ble lansert var vår digitale satsing Hegnar.no. Nå er det en nettavis.

Det har vært et stort digitalt løft, hvor alle våre mer enn 40 journalister skal bidra både på papir og digitalt, og vi skal levere kvalitetsjournalistikk (nærmest) døgnet rundt.

Spesielt gledelig er at flesteparten (rundt 80 prosent) av nye abonnenter på Finansavisen velger å få papiravisen også. Papir pluss digitalt. Pluss mange magasiner, fra Motor til Finansavisen Sport & Fritid og livsstilsbladet Premium.

Lesertallene på papir synker nok for de fleste aviser for tiden, men det gjelder ikke Finansavisen. Vi øker!