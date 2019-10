Hegnar: Cappelen Damm forsto at Durek Verretts bok er søppel

Det er ikke sensur i Norge, slik sjamanen Durek Verrett hevder, etter at Cappelen Damm forlag stoppet den norske utgaven av Verretts bok «Spirit Hacking». Hvem som helst kan utgi boken, etter avtale med forfatteren, og forsøke å selge den. Men Cappelen Damm trakk boken fordi forlaget hadde gjort en dårlig jobb. Boken er ikke verd å gi ut.

Dagbladets anmelder Cathrine Krøger skriver om «gal manns tale» og gir boken terningkast 1.

Cappelen Damm, som altså dumper sin forfatter, sier at de nå plutselig fant ut at den delen som omfatter helsepolitiske spørsmål, ikke holder mål. Det skulle forlaget ha funnet ut før.

Og sjaman Verrett sier at «norske medier, dere er mobbere. Dere mobber både meg og kjæresten min for å selge aviser. Det er synd. Dere vil ikke at folk skal få vite sannheten.»

Det som er synd, er at Durek Verretts kjæreste, prinsesse Märtha Louise, reklamerer for boken. Det overrasker ikke, men det er dumt. Dumt for henne og dumt for kongefamilien.

Vi har tidligere vært kritiske til Märtha Louises næringsvirksomhet og beskrevet deler av virksomheten som ulovlig, fordi det var et klart brudd på markedsføringsloven å påstå at hun kunne snakke med hester og døde. Ren svindel.

Hennes partner, Verrett, er inne på samme galeien når han hevder at han som sekstenåring ble syk (schizofren og bipolar), og da han kom ut av sykehuset ble han reddet av hunden Dexter. Dexter hadde nemlig telepatiske evner og lærte Durek Verrett det han kaller en sjelesamtale.

Durek Verrett er også en svindler, fordi han hevder å ha reddet mange menneskers liv ved klemming, og klemmingen dreier seg om å videreføre kroppens elektromagnetiske syntese.

Men dette er ingenting mot Verretts påstand om at kreft kan være selvpåført (særlig fra barn) og at han kan helbrede ved å stille spørsmål som «why do you want this cancer?»

Trolig var det dette som fikk Cappelen Damm til å trekke i nødbremsen.

Det er svindel.

På grensen av svindel og syk humor er Durek Verretts påstand om at kvinner som har mange seksualpartnere, får «avtrykk» i vagina fra en form for vesener fra underverdenen («succubier»), men dette slagget kan Verrett fjerne ved å gni olje og en magnetisk stein på underlivet.

På grensen av svindel og syk humor

Man behøver ikke være godt skolert for å si at dette er svindel. Hvordan kan kvinnens underliv skille mellom mange seksualpartnere og mye aktivitet med en partner?

Durek Verrett skal angivelig ha sagt, ifølge Dagbladet, at at hans klienter stort sett består av millionærer og billionærer (mener vel milliardærer), og disse menneskene er ikke lykkelige, for penger bli man ikke lykkelig av. Det kan nok tenkes, men Verrett gir også råd om hvordan man kan bli rik, og det er gøyalt. «Da skal du sette deg med bena i kors, hviske et pengemantra og visualisere dollartegnet med hendene i et blått magnetisk lys» (Dagbladet).

Dette må visstnok gjentas mange ganger.

Svindel det også.

Det er mulig Durek Verrett og Märtha Louise mener at å kritisere dette er mobbing, men for oss er det en del av samfunnsoppdraget å avsløre svindel. Fordi det kan være katastrofalt å følge sjamanens råd om kreft og kreftbehandling.

Det var ikke sensur som stoppet boken. Cappelen Damm forsto at dette er søppel.