Hegnar: – Vi har mat nok i Oslo

Hvis bilistene i Oslo skal følge byrådets kjøremønster, må man tidvis grave ned bilen for å forbli lovlydig. Kjører man i dag (lovlig) i Stortingsgaten fra Stortinget i retning Continental-komplekset og Nationaltheatret, viser det seg at det er forbudt å kjøre rett frem, altså videre mellom Theatercafeen og Nationaltheateret, det er forbudt å kjøre til venstre inn mot Rådhuset og det er forbudt å kjøre til høyre retning Universitetsgaten. Man må grave seg ned eller foreta en risikabel snuoperasjon midt i trikkelinjen for å komme tilbake til Tordenskioldsgate og kjøre til høyre der, fordi det er forbudt å kjøre rett frem til Stortinget.

Sannsynligvis er dette en villet og planlagt regulering for å få de siste bilister til å miste fatningen. Glem privatbilen i Oslo sentrum, uansett hva det koster.

Ifølge byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) er politikken nå «å gjøre Oslo grønnere, varmere og mer inkluderende. Spadetak for spadetak. Blomstereng for blomstereng. Gate for gate» (Dagsavisen 27. 11. 2019).

Dette skriver Nguyen Berg samme dag som hun ble sykmeldt ut året (det er rett og slett blitt for mye for henne), men hun klarte å lansere et forslag om at det må bli flere bønder i byen.

Oslo trenger ikke flere høner nå

«Av hensyn til barna, bestemor og biene bør flere byfolk få jord under neglene,» sier hun.

Vi trodde kanskje at Oslo kommune først og fremst trenger tiltak og ansatte for å avhjelpe 250.000 lovbrudd (brudd på arbeidsmiljøloven) som ligger i Nguyen Bergs etat (miljø og samferdsel), men Nguyen Berg sier at «vår ambisjon er å gjøre Oslo ledende på urbant landbruk.»

Hun har ikke fått med seg at det er for mange griser, sauer og kuer her i landet. Hun vil at barna våre skal lære at gulrøtter kommer fra jorda og ikke fra en plastpose i butikken, og at egg kommer fra høna og ikke fra eggekartongene. Ja, hun vil få frem hvor viktig det er «å oppleve gleden av å dyrke egen mat.»

Dette er selvfølgelig, i mange sammenhenger, gode og fine tanker, men Oslo trenger ikke flere høner nå.

Det er riktig, som Nguyen Berg skriver, at «bare tre prosent av landarealet i dag er dyrket mark», men det er altså mer enn nok. Vi har mat nok. Vi behøver ikke gjøre Oslo om til dyrkekasser og verping.

Få først orden på absurde trafikkreguleringer (vi tar gjerne også med stengingen av Løkkeveien) som i Stortingsgaten, og i Bygdøy Alle planlegges tidenes kork og forsinkelser fordi det bare blir plass til syklister (bussene må konkurrere med bilene i ett eneste felt).

Så er det disse 250.000 lovbruddene.

Når Lan Marie Nguyen Berg over nyttår kommer tilbake i jobb som byråd for samferdsel og miljø, bør hun se på virkelige problemer. Og det er ikke dyrkekasser (3.000 er utplassert) og grønne tak (ser gøy ut), plankehauger som kalles bord og benker, eller flere høner i byen.