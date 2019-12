Hegnar: Ap synker og synker

Opposisjonen har så mye å klage over når det gjelder regjeringen Erna Solberg (NAV-skandalen, Luftambulansen) at det nesten har passert usett at Høyre er blitt landets største parti med en oppslutning på 22,6 prosent, ifølge Norfaktas meningsmåling fra første uke av desember.

Til sammenligning fikk Høyre 25 prosent av stemmene ved stortingsvalget i 2017. Samtidig økte FrP med 1,7 prosentpoeng til 10,1 prosent.

Trenden for Ap går jevnt nedover hele tiden

Alle snakket om at Senterpartiet ville bli landets største, men nå stoppet Sp på 19,2 prosent.

Ser man på de uvektede tallene, er Ap nå på 20,5 prosent. Trenden for Ap går jevnt nedover hele tiden. I 2017 fikk Ap 27,4 prosent av stemmene.

Ansvaret for dette må Jonas Gahr Støre ta, for hvem har hørt om nestleder Bjørnar Skjæran?

Den andre nestlederen, Hadia Tajik, er overalt, men hun er ingen stemmesanker.

Kommunevalget for et par måneder siden var det dårligste for Ap siden krigen.

Dessverre for regjeringspartiene gir ikke Aps fall nok stemmer til regjeringskoalisjonen.

Den rødgrønne trioen Ap, SV og Sp ville fått 91 mandater på Stortinget, og det er langt over de nødvendige 65.

Er det noe å glede seg over, må det være at Rødt – med en oppslutning på 3,9 prosent – faller under sperregrensen, mens KrF akkurat lander på 4 prosent.

SV, med debattflinke Audun Lysbakken, holder seg rundt 7–8 prosent, og det er imponerende nok.

MDG daler litt etter kommunevalget, og ligger på 5 prosent.

Det store bildet er altså at Erna Solberg kan glede seg over å lede landets største parti, men det hjelper lite fordi hennes regjeringspartnere gjør det så dårlig.

Siste nytt fra høyresiden er at tidligere stortingsrepresentant og statsråd Per Sandberg (FrP) skal bli drosjesjåfør i Halden, fordi han ikke ble kultursjef på Svalbard.

Der havner ikke Jonas Gahr Støre. Han skal bli statsminister, og blir han ikke det, blir han sittende på Stortinget. Gahr Støres risiko er at Sp blir størst av de tre rødgrønne partiene, og da vil kreve å få statsministerposten. Det er vel ikke verre enn at Per Borten fra Sp var statsminister.

Dette er en reell trussel for Gahr Støre, og vi kan derfor vente at han vil forsøke å stjele Sps hjertesaker i distriktspolitikken og samferdselspolitikken. Samtidig som Sp stjeler så godt partiet kan fra FrP.

Erna Solberg sitter stille i båten, men det kan hun ikke gjøre for lenge. Spørsmålet er om hun har tid, krefter og vilje til å stake ut en kurs som avviker noe fra dagens.

Akkurat nå går det dårlig både for Ap og regjeringen.