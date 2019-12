Hegnar: – Jensen bruker korrekte tall

I kjølvannet av DNs artikler om «milliardærenes skattefrie inntekter,» hvor den såkalte fritaksmetoden blir fremstilt som noe nytt og sjokkerende, er det blitt en debatt mellom finansminister Siv Jensen og SSB-forskeren Rolf Aaberge om ulikhetene i Norge.

Jensen har påpekt, helt med rette, at ulikheten i inntekter her i landet har gått (marginalt) ned når vi måler gini-koeffisienten, som alle land bruker for å få sammenlignbare tall.

Finansministeren bør ikke bruke «feil tall»

Ulikhetene har altså ikke økt, hvis vi ser på tall publisert av SSB.

DN skriver nå (21.12. 2019) at Aaberge «mener Jensen bruker feil tall.» Det er en ganske kraftig kritikk. Finansministeren bør ikke bruke «feil tall» når hun snakker om ulikhet i Norge.

Forsker Aaberge har en spennende innfallsvinkel. Han mener, og forsker på, hva som skjer med gini-koeffisienten hvis man inkluderer alle de pengene som ligger ubeskattet i de rikes holdingselskaper. SSB vil forsøke å tilordne tilbakeholdt overskudd til eierne av bedriftene.

Med deri ligger en krevende øvelse, for hele poenget etter skatteretten er at pengene ikke er inntekt før de blir utbetalt som utbytte. Eieren har altså ikke fått noen penger (inntekt), men Aaberge vil kalle det inntekt likevel. Selvfølgelig vil da gini-koeffisienten øke og vi får tall for større inntektsulikhet.

Spesielt krevende blir det for Aaberge hvis han først tilordner pengene som ligger i holding-selskapene til eierne, for så å få med de samme beløpene en gang til når pengene faktisk utbetales og de blir offisielle inntekter i lønnsstatistikken. Det blir jo inntekt i Aabergs og SSBs regneark to ganger. Gini-koeffisienten blir for høy!

Det er mulig forsker Rolf Aaberge har funnet en modell for å unngå feil og misforståelser her, men dette er ikke kjent, for Aaberges forskning på dette er upublisert materiale.

Vi har altså fått to feil. DN kaller pengene uriktig for «skattefrie pengebinger,» vel vitende om at det er en form for skatteutsettelse og at det blir skatt når pengene tas ut. Blir pengene i selskapene, har de private eierne heller ikke personlig glede av dem, utover å se på kontoutskriftene.

På denne bakgrunn kan ikke Aaberge og SSB hevde at «Jensen bruker feil tall.» Jensen bruker de offisielle og korrekte tallene, og det er tall som gjør det mulig på en fair måte å sammenligne med andre land.

Men det er korrekt at det sikkert finnes flere og spennende tall (det er jo det Aaberge forsker på), og SSB får komme med dem, så snart de er klare. Aaberge sier at tallene Jensen bruker, er «gamle tall,» og det er de kanskje, men det er de tallene man har.

Det vi andre vet, er at det i de gamle tallene ligger enorme formuer med latent skatt ved uttak.

DN bruker tall som 400 milliarder kroner, og det høres ikke umulig ut. Ved uttak som utbytte, vil det gi store skattebeløp.

Vi kan altså si at inntektsulikheten i Norge kanskje er noe større enn det vi har trodd, basert på offisiell statistikk, men da må vi si som Ingrid Espelid Hovig «no har me juksa litt».