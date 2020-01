Hegnar: Rentetoppen er nådd

Det er stor enighet om at valutaprognoser er vanskelig. Ekspertene hatt tatt mye feil de siste årene, og det blir neppe lettere i år. Boligpriser derimot, blir trolig ganske lett i 2020.

For å ta ytterpunktene: Boligprisene blir ingen reprise på prisveksten i Oslo i 2016 da prisene steg med 23 prosent. Ingen så det komme, og fremdeles lurer man på hvordan det skjedde.

Nå er alle eksperter enige om at boligprisveksten på landsbasis i år vil ligge rundt 3 prosent, kanskje noe høyere i Oslo. Ikke noe å bråke om.

Norsk økonomi blir litt svakere i år

Men det er en viss uenighet. Noen sier at det i Oslo nærmest er en perfekt balanse mellom tilbud og etterspørsel, mens andre sier at det bare vil bli bygget 2-3.000 nye boliger, mens det er behov for 5.000 nye boliger årlig. Noen bommer, og prisveksten kan overraske. I Stavanger og Trondheim vil det angivelig bli et tilbudsoverskudd, og da blir det en svak prisvekst der.

Uenighet ser det også ut til å være om renteutviklingen. Noen snakker fortsatt, helt på tampen av 2019, om et «rentespøkelse», men det tror vi ikke på. Rentetoppen er nådd. Blir det en endring i styringsrenten blir det kanskje i begynnelsen av 2021, ikke i år.

Boligeiere med lån kan slappe av, og lett finne ut om de tåler renter og avdrag.

Det man vet, er at lønnsveksten blir pen, rundt 3 prosent, og det gir en grei reallønnsvekst.

Norsk økonomi blir litt svakere i år, men ikke så mye at det betyr noe.

Det er valg i 2021, og vi kan derfor si, med stor grad av sikkerhet, at det ikke blir skatteøkninger.

Men alt er ikke bra. Hvis det er slik at prisveksten er lav, som alle tilsynelatende ønsker, vil det påvirke boligprodusentenes vilje til å investere. Tilbudssiden kan bli svak om 2-3 år, og boligprisene (særlig i Oslo ) kan stige med rakettfart.

Produsentene vil tjene penger, og de må utnytte de tomtebanker de har. Men negativ eller svak prisvekst bygger de mindre.

Prisveksten for boliger har vært langt høyere enn den generelle prisveksten det siste tiåret, og bra er det. Slik må det faktisk være for å få fart på boligbyggingen, slik vi ønsker det i Oslo.

Det er voldsomme planer i Drammen, og det betyr at utbyggerne trolig tjener bra der.

Alt tyder på at det meste går i favør av boligeierne også i år, og selv om man bygger for å bo, så skader det ikke at det er en trygg investering også.

Det blir ikke mye penger å få i banken. Det kan faktisk bli mindre enn i 2019.