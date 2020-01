Ap og Hadia Tajik hakker på elbil-fordelene

Ifølge en meningsmåling Dagbladet har fått utført, er 7 av 10 helt eller delvis enig i Arbeiderpartiets forslag om å innføre merverdiavgift på elbiler med pris over 600.000 kroner (momsfritt opp til 600.000 kroner).

Det er Aps nestleder Hadia Tajik som fronter forslaget, og hun sier til avisen at «det er urettferdig hvis man har en ordning som gjør at man kaster penger etter dem som har mye penger fra før. Fellesskapet skal ikke finansiere luksusforbruk.»

Hvis forslaget blir fremsatt av den nåværende regjeringen og vedtatt i Stortinget, vil en Tesla Model X koste 100.000 kroner mer enn i dag.

Suksessen koster statskassen store beløp

Vi har alltid ment at alle fordelene elbilene har, inkludert fritak for engangsavgift og moms, er så fordelaktig at det nærmest er å kjøpe bil til halv pris, og da kan man ikke være overrasket om elbilene også selger. Alle elbil-kjøperne er ikke klimaforkjempere, men de kan regne.

Derfor er elbilene blitt stor suksess i Norge, og det er ikke noe vi beklager. Men suksessen koster statskassen store beløp.

At det i denne prosessen og utviklingen kommer bedre, større og dyrere elbiler, kan heller ikke overraske noen.

Men det at «folket» støtter Ap og Hadia Tajik, gjør ikke hennes forslag om å innføre en ekstra moms på de dyre bilene noe bedre.

Tajik vet nemlig, som alle andre som følger med på elbilsalget, at regjeringen har garantert at alle elbilfordelene skal stå fast til etter 2021. Det er derfor ikke et slikt forslag som Tajik ønsker, i 2020-budsjettet, det vil ikke komme i 2021-budsjettet, som blir fremlagt i oktober 2020, og det kommer neppe i forslaget til 2022-budsjettet heller. Men overtar de rødgrønne høsten 2021, kan de nok få det med i det endelige 2022-budsjettet i Stortinget.

Det er altså veldig lenge til Ap og Hadia Tajik får gjennomslag for en luksusskatt på dyre elbiler.

Og da er vi ved et viktig forhold. For Stortingets intensjon er at alle nye biler som selges i 2025, skal være fossilfrie, og skal man få til dette, med suksess, må det være en strategi for alle elbilfordelene. Desto høyere elbilavgiftene blir, jo færre elbiler blir solgt.

Vi antar at myndighetene (Stortinget) vil styre dette ved priser og avgifter, og ikke ved direkte forbud mot salg av nye bensin- og dieselbiler, men vi vet aldri.

Og er det de nye, dyre bilene som skal rammes, vil det trolig bli en voldsom økning i importen av brukte elbiler. Gjennomsnittsalderen på elbiler kan bli høy, og det vil den bli for gamle bensin- og dieselbiler også.

Hadia Tajiks forslag om en luksusskatt (moms på de dyre bilene) er derfor ikke særlig klimavennlig.

Det som kanskje overrasker litt, er at FrP følger Ap. Finanspolitisk talsperson, Sivert Bjørnstad, sier til Dagbladet at forslaget til Tajik er «godt», og at «fredningstiden for elbilene må opphøre» etter 2021.

«Bjørnstad må nesten ta ansvar for politikken FrP gjennomfører», sier Hadia Tajik, og det er jo et godt poeng.