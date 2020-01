Det nærmer seg komedien når kunstner oppfordrer til boikott rundt Y-blokken

Allerede i 2014 vedtok regjeringen at den berømte Y-blokken i Regjeringskvartalet skal rives. Kunstverkene «Fiskerne» og «Måken» av Carl Nesjar og Pablo Picasso, som er integrert i bygget, skal reddes og beholdes. Trolig kan denne kunsten fint innpasses i et nytt bygg i Regjeringskvartalet. Picasso-kunsten er ikke tapt.

Men Y-blokken, bygget i 1969, er ikke revet. Senest sist uke demonstrerte et par tusen mennesker foran Stortinget mot rivingen. De krever at statsminister Erna Solberg omgjør rivingsvedtaket.

At arkitekter, mange fagmiljøer og publikum har meninger om en mulig riving av et så sentralt bygg, er ikke det minste rart. Det kan være historiske grunner, kunstneriske (Picasso-fasaden), estetiske grunner og mye annet. Noen vil være imot et nytt bygg, uansett hvor fint det kan bli.

Vi heller vel til at et nytt bygg vil ha så mange kvaliteter at det er på tide å bygge helt nytt. Sikkerhetsspørsmålet er her veldig sentralt.

Det nærmer seg imidlertid komedien når en kunstner, Jan Christensen, står frem i Klassekampen og oppfordrer norske kunstnere til å boikotte utsmykningsoppdrag i et nytt bygg. Christensen sier at «ingen kunstnere vil ødelegge sin karriere på å utsmykke det nye Regjeringskvartalet. Et regjeringskvartal uten kunst for all fremtid vil være den sterkeste måten vi kan uttrykke vår motstand mot rivingen på.»

Det er noen tusen kunstnere i Norge, og er det noe de trenger, er det flere oppdrag og mer penger. Ikke færre oppdrag. En boikott er det dummeste som kan skje. Vi vil tro yngre kunstnere vil stå i kø for å få et slikt oppdrag i Regjeringskvartalet. Ingen gidder lytte til Jan Christensen.

En boikott er det dummeste som kan skje

Så er det noe som heter annenhåndsmarkedet. Det er mye flott norsk kunst å få kjøpt hvis man bruker ekspertise og mye penger. Et nytt bygg vil aldri bli stående tomt for kunst.

Hvis det, mot formodning, blir en effektiv boikott fra norske kunstnere, vil Statsbygg, som oppdragsgiver, kunne kjøpe kunst i utlandet. Samtidskunst og eldre kunst.

Norske samlere, som Stein Erik Hagen, Petter Stordalen, Christian Ringnes og Christen Sveaas, for å nevne noen, vil også kunne bidra med kunst i form av utlån til Regjeringskvartalet. Det er nok kunst i markedet. Tomt for kunst blir det aldri.

Jan Christensen ønsker også en boikott når det gjelder salg av kunst og formidling av kunst til Regjeringskvartalet. Glem det. Det er knapt noen som kan leve av slike oppdrag i Norge, og et oppdrag fra Statsbygg vil alle ta imot med åpne hender.

Ja, Christensen vil også at arkitektene skal bli med på en boikott. Det er selvfølgelig mange arkitekter som er imot å rive Y-blokken, og derfor heller ikke vil delta i byggingen av et nytt bygg, men det er nok av arkitekter, i inn- og utland, også.

«Jeg vet dette er et ekstremt standpunkt å ta, men dette handler i bunn og grunn om å være på den rette siden av historien», sier Christensen.

Pompøst. En kunstnerboikott blir det ikke. Og Y-blokken blir nok revet. I år.