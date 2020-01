Hegnar: – At Kongen ikke skal kaste glans over Johan Sverdrup-feltet er helt på viddene

I dag flyr Kong Harald ut til Johan Sverdrup-feltet sammen med statsminister Erna Solberg og olje-og energiminister Sylvi Listhaug (FrP) for å foreta den offisielle åpningen av feltet.

I praksis ble kranene åpnet den 5. oktober i fjor, men Kongen kommer først nå, og så er det planen at oljen skal strømme fra Johan Sverdrup i 50 år fremover.

Inntektene blir opp mot 1.400 milliarder kroner (avhenger vel av fremtidig oljepris) og staten vil få rundt 900 milliarder kroner. Ikke noe annet (bedrift eller prosjekt) vil gi så mye til velferdsstaten de kommende tiårene. Vi har tidligere snakket om 40-50 år, nå er tallet minst 50 år.

Det er mye olje og mye penger

Talsperson for Miljøpartiet De Grønne (MDG), Une Bastholm, sier at «åpningen av Johan Sverdrup-feltet er ikke noe å feire. Det er en gigantisk feilinvestering.»

Bastholm mener derfor at «Equinor og regjeringen burde latt være å sette kongen i en situasjon der han må kaste glans over et oljeprosjekt som vil bidra massivt til klimakrisa.»

Som Norges fremste snorklipper, kaster Kongen glans over alt fra små basarer til veier og bygg. At han ikke skal kaste glans over Johan Sverdrup-feltet, slik regjeringen ønsker, er helt på viddene. Norge blir ikke en fattiglus uten de 900 milliarder kronene, men vi vil merke det alle sammen hvis Kongen skrudde kranen igjen i stedet for offisielt å åpne den.

Går alt etter planen, vil det bli pumpet opp 2,7 milliarder fat olje, med en produksjon på 660.000 fat daglig på det meste. Det er snakk om nesten en prosent av den daglige verdensproduksjonen. Det er mye olje og mye penger.

Gretha Thunberg er ikke glad for Johan Sverdrup-utbyggingen, hun sier at «Norge ødelegger barns rettigheter ved å øke oljeproduksjonen,» og hun krever derfor stans i leting og produksjon av olje.

Hun aner neppe hva 900 milliarder kroner er.

Norges svar er at «Thunberg og alle miljøforkjempere bør juble over at Johan Sverdrup-feltet har utslipp som er blant de laveste i verden, 0,7 kilo CO2 pr. fat olje, mens gjennomsnittet i verden er 18 kilo» (Sylvi Listhaug).

Vi får tro at dette er korrekte tall, og da blir konklusjonen at utslippene vil øke i verden hvis vi stenger ned Johan Sverdrup og andre land tar Norges markedsandel.

Listhaug mener at Thunberg og alle miljøforkjempere bør juble over Johan Sverdrup-feltet hvor utslippene er blant de laveste i verden.

Men Une Bastholm hører ikke på det øret. Hun mener at «det at det legges opp til produksjon på feltet helt opp til 2070-tallet, viser at norsk oljepolitikk er fullstendig løsrevet fra den kunnskapen vi har om klima, og om økt fare for ras, skred og flom, tørke og brann.»

Å skremme Kongen fra å fly til Johan Sverdrup-feltet i dag, er likevel drøyt. Han er vel oljearbeidernes konge også, og i dag feirer vi med glede.

Mandag ettermiddag ble det kjent at Kong Harald likevel ikke deltar under åpningen av

Johan Sverdup-feltet. (Red.)