Det er ikke verdens største forbrytelse å innvilge lån og garantier eller overtrekk av lån, som går utover en banks policy og retningslinjer, uten nødvendig kredittvurdering, men når en sentral medarbeider i en liten bank (Fornebubanken) blir tiltalt for økonomisk utroskap på grunn av dette, er det såpass alvorlig at Finansavisen omtaler det. Det var forsidesak og to helsider i Finansavisen den 30.desember 2019 («Kredittsjef tiltalt - ble sjef i ny bank»).

Det spesielle for oss er at en lånekundene er journalist i Finansavisen, men fordi ingen av kundene er kritisert (eller tiltalt) for noe som helst, ble kundene (låntagerne) ikke et tema i vår artikkel. Vår journalist fikk et lån i Fornebubanken før hun ble ansatt her, og hvor våre medarbeidere har boliglån, er ikke en sak for redaktøren.

Men våre rosa kollegaer i DN satte tre journalister på saken, og kunne onsdag vise et stort foto av Hegnar Medias kontorbygg på Smestad, samt foto av Finansavisens redaktør.

Fordi en journalist her har et boliglån i Fornebubanken.

Det er morsomt, og bare til å le av. De rosa eller røde får tulle som de vil.

Men i et krampaktig forsøk å diskreditere sin konkurrent Finansavisen, henter DN frem Gunnar Bodahl-Johansen, som ifølge DN er ekspert på presseetikk, og som har vært ansatt ved Institutt for Journalistikk, og han vet å fortelle at vi «opplagt» burde fortalt våre lesere at en av våre journalister har et boliglån i banken hvor en kredittsjef er tiltalt for økonomisk utroskap. Bodahl-Johansen sier at «i denne typen saker er det også ofte relevant hvem som har fått, i dette tilfellet, et lån.»

Vi har altså ingen problemer med at en medarbeider har et slikt boliglån, og vi kunne med glede ha fortalt dette da vi skrev om tiltalen mot kredittsjefen, hvis det var relevant, men vi mente og mener det var irrelevant.

Gunnar Bodahl-Johansen som nyttig idiot

Den såkalte eksperten Bodahl-Johansen drar det hele ut parodien når han til DN sier at «etter et langt liv i pressen mener jeg å kunne si at det er nettopp denne typen problemstillinger som undergraver troverdigheten til mediene.»

Gunnar Bodahl-Johansen som nyttig idiot.

Det ville selvfølgelig være brudd på etiske regler hvis journalisten med lånet hadde skrevet artikkelen, men det er ikke tilfellet, og skulle Finansavisen ha droppet artikkelen fordi en kollega har lån i banken? Vi valgte å få frem utroskapssaken. Listen med lånekunder var ikke saken.

Det var kanskje ikke så hyggelig for vår kollega, men slik er det når faktum skal frem.

Hadde det kommet et eneste, lite pip av kritikk av lånekundene i Fornebubanken, ville Bodahl-Johansens kritikk om «åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevant for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet,» kanskje hatt noe for seg.

Men vi kan ikke dra uskyldige lånekunder inn i en slik utroskapssak uten sterke grunner.

At de røde og rosa bruker et kjempefoto av Hegnar Medias kontorer for å illustrere saken, kunne kanskje være noe for et seminar med Gunnar Bodahl-Johansen, men vi deltar ikke i reinspikka tøys.