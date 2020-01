Hegnar: Begeret er fullt

«Nå er begeret fullt. Vi vil ikke sitte i regjering for enhver pris», sa FrP-leder og finansminister Siv Jensen onsdag. FrP hadde tatt dissens i regjeringen da den vedtok å la en IS-tilknyttet kvinne med opphold i Syria få komme til Norge med sine to barn.

Siv Jensen vil stille større krav til statsminister Erna Solberg for å bli i regjeringen, og FrP vil levere en kravliste til Solberg i løpet av et par uker.

At kvinnen frivillig knyttet seg til IS, som er kjent for halshugginger, drap og voldtekter, gjør at Politiet vil arrestere kvinnen når hun ankommer Norge, og hun vil bli siktet for medlemskap i en terrororganisasjon.

Regjeringen har ikke åpnet opp for å hente alle norske IS-kvinner i Syria, selv om Venstres Abid Raja krever dette, så det er ikke snakk om presedens.

At dette fører til regjeringskrise er, etter vår oppfatning, overspill fra FrPs side. Det er et spørsmål som burde vært en intern regjeringssak.

Overspill fra FrPs side

Men når FrP først tar dette skrittet, så er det interessant å se hvilke konsekvenser det kan få frem til valget i 2021.

Hvis FrP forlater regjeringen og forblir et støtteparti for en regjering bestående av Høyre, Venstre og KrF, kan FrP trolig kjøre sine egne saker så hardt at partiet vinner oppslutning. Januar-målingen fra Opinion gir FrP en oppslutning på 11,8 prosent, og det er en økning på 1,1 prosentpoeng. Dette tallet vil sannsynligvis øke.

På samme måling har Høyre 18,7 prosent (ned 1,9 prosentpoeng), og det er den laveste Høyre-oppslutningen på ti år. Høyre kan risikere å miste stemmer til FrP, men det kan også tenkes at FrP straffes fordi partiet setter den ikke-sosialistiske regjeringen i fare.

Erna Solberg har mye goodwill, og hun kan tjene på FrPs «svik» (FrP mener det er et grovt tillitsbrudd at de tre andre partiene tar IS-kvinnen hjem).

Men et annet scenario er at alle regjeringspartiene mister stemmer (oppslutning) fordi velgerne oppfatter situasjonen som rotete og uoversiktlig. Da er Solberg-regjeringen fortapt.

Hvis både FrP og Høyre tjener på at FrP går ut av regjeringen, blir situasjonen helt umulig for Venstre og KrF. Disse to partiene har nå en oppslutning på henholdsvis 2,7 og 2,5 prosent, og det kan bli verre.

Et helt annet scenario er at Solberg kaster kortene og gir opp å danne regjering. Da må Kongen vende seg til Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre, og da kan mye skje frem til valget.

Det er godt mulig at alle de fire partiene i dagens regjering vil kunne øke oppslutningen i opposisjon, men om det er nok til et borgerlig flertall i 2021, er vel tvilsomt.

Sannsynligvis vil en slik utvikling ramme Senterpartiet, som akkurat nå har passert Høyre, med en oppslutning (Opinion) på 20,9 prosent.

Mye kan altså skje, men det mest sannsynlige er at Erna Solberg klarer å holde regjeringen samlet. Prisen vil være et offensivt og selvgodt FrP, og et ytterligere fall for Venstre og KrF.

Begge småpartiene vil ha IS-kvinnene (eller barna) hjem, og Abid Raja krever jo at alle de norske IS-kvinnene hjelpes hjem til Norge.

Er velgerne enig i dette, kan Venstre og KrF ta stemmer fra både Sp og Ap, men miste stemmer til Høyre og FrP.

Det hele henger litt på hvilke krav FrP og Jensen vil stille til Erna Solberg. Hvor hardt tar Jensen i?