Trygve Hegnar: - Geir Pollestad er en sur padde

Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet har hatt sete på Stortinget fra 2009. Han har i dag den viktige stillingen som leder av næringskomiteen, og han er utdannet jurist.

Trolig har denne karrieren gjort Pollestad helt humørløs. Han er en sur padde.

Mandag ble Michelin-stjerner til nordiske restauranter delt ut i Trondheim, og ikke mindre enn fem norske restauranter fikk nye stjerner. Alle innen hotell- og restaurantbransjen følger med. Hele året er norsk presse opptatt av sau, gris og ku og norske bønder. En gang i året konkurrerer kokker og spisesteder om verdens viktigste utmerkelse. Én eller flere stjerner i Michelin-guiden. Mister en restaurant en stjerne eller to kan det bety ruin, og en ny stjerne gir fulle hus i lang tid.

De aller fleste i Norge forbinder Michelin med bildekk

Det ble for mye for sure Pollestad. I et Facebook-innlegg skrev han at dette er «en god illustrasjon på sentralmaktens/elitens syn på hva som er viktig og snobberiets glansdager. Pinsett-mat er ikke helt min greie».

Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) ble så irritert at hun sendte ut følgende melding: «Pollestad skriver at han ikke liker ‘pinsett-mat.’ Det kan godt hende. Men hvis han liker norsk mat, bør han slette den tøvete posten sin og heller hylle de kokker som bidrar til å løfte matnasjonen Norge».

I Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo jublet kokkene, og på Stortinget satt Pollestad og skrev.

«De aller fleste i Norge forbinder Michelin med bildekk og kommer aldri noen gang til å spise en eneste Michelin-stjerne.»

Høhø.

Da statsråd Bollestad leste dette tullet, gikk hun til motangrep og sa at «matprodusentene trenger at vi som politikere løfter fram det de driver med og at vi har gode kokker som foredler disse varene. Hverdagsmaten er viktigst, men disse kokkene er plogspisser som viser vei».

Etter hvert demret det for Senterparti-politikeren at han hadde dummet seg ut, og han hevdet plutselig at hans sure kommentar egentlig var mediekritikk. Han syntes det «tok av med såkalt ‘pushvarsel’ fra NTB. Dette er en nyhet så stor at NTB sendte ut en hastemelding på alle de fem nye stjernene i Norge».

Før han igjen kom tilbake til at «Michelin-kokkene bommer alle på én ting. Størrelsen på porsjonene. Pinsett-mat er ikke min greie».

Jeg er ikke imot restaurantnæringen, det norske kokkemiljøet, jordbruket, norske råvarer, reiseliv eller noen av stjernevinnerne, oppsummerte Geir Pollestad med.

Han var bare sur og grinete, og ville oppdra NTB til ikke å bruke tid på «sentralmakta og eliten».

Så mye har han fått ut av å sitte 11 år på Stortinget for Senterpartiet.