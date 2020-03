Alle uttalelsene om at Norge er veldig godt forberedt, virker ikke overbevisende

At det er påvist 15 tilfeller av smittede med coronaviruset i Norge, og at tre av disse er ved Ullevål sykehus hvor flere hundre pasienter kan ha vært i kontakt med de smittede i øyeavdelingen, er veldig alvorlig og skremmende.

Alle uttalelsene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om at Norge er veldig godt forberedt, virker ikke overbevisende. På Ullevål sykehus har 28 personer med symptomer blitt testet og 30 symptomfrie er satt i karantene, ifølge VG.

Ser vi bort fra Kina, er tallene i Norge blant de høyeste når vi måler i forhold til folketall. I USA er det angivelig bare påvist to tilfeller med smitte (ifølge president Donald Trump lørdag).

Utlendinger mener vel fortsatt at Norge ligger i utkanten av problemene (Italia), men kommer det nye stygge tall fra et av landets største sykehus, vil det bli raskt kjent verden over.

De voldsomme fallene på verdens børser diskonterer at det blir ille fremover

Et cruiseskip nektet å anløpe Tromsø fordi det var ett kjent smittetilfelle i byen.

Det store spørsmålet er om vi på verdensbasis er på full fart inn i krisen eller om tiltak for å begrense utbrudd og smitte har begynt å virke slik at vi ikke får en pandemi.

Økonomisk er situasjonen på verdensbasis trolig verre enn man kunne håpe og tro.

Kina er verdens nest største økonomi, og der er nesten alt stengt ned eller redusert. Fredag kom det skrekkelige tall om industriproduksjonen (PMI-tall), og bilsalget har falt med mer enn 90 prosent sammenlignet med i fjor. De voldsomme fallene på verdens børser diskonterer at det blir ille fremover.

For Norge er fallet i oljeprisen et klart signal om dårlige tider, og tidenes svakeste kronekurs mot euro viser at tilliten til norsk økonomi er liten blant internasjonale aktører. Ingen vil ha kroner.

Alt dette kan endre seg raskt hvis det kommer en melding om en vaksine mot coronaviruset, men det er ikke veldig sannsynlig. I første rekke må vi vente på positive meldinger om at antall smittetilfeller går ned og ikke opp, og krisen ved Ullevål sykehus viser det motsatte i Norge.

Når landets største bank, DNB, avlyser et seminar om energi og shipping som skulle vært avholdt denne uken, forteller det at selv de minste aktører er nervøse, og gjennomfører tiltak.

Det er selvfølgelig bra, men det kommer samtidig med at messer, utstillinger, fotballkamper og andre arrangementer med mange deltagere i hele Europa blir avlyst eller utsatt. Mange er skremte, og verre skal det bli.

I finansmarkedene ropes det allerede om rentekutt fra sentralbankene for å holde vekst og aktivitet oppe, og dette samtidig med at rentene i mange land allerede er rekordlave. Null eller negative.

Alt tyder på at sentralbankene lytter. Donald Trump krever et sentralbanken (Fed) setter styringsrenten ned fra intervallet 1,50-1,75 prosent til 1,25-1,50 prosent (eller lavere), og Fed gjør nok det. Selv Norges Bank må vel vurdere et rentekutt fra 1,5 prosent.

Det er lett å si at det kan snu raskt, og at også verdens børser kan hente seg inn raskt, men foreløpig dreier det meste seg om å stramme inn, motta avbestillinger og tilpasse hverdagen til en skremt verden.

Er det farlig eller skummelt å møtes i Dronning Eufemias gate i Bjørvika, er det mye som er skremmende.