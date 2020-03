Hegnar: En dritings politiker

Lederen i Unge Venstre, Sondre Hansmark, hevder at «vi (Norge) har drukket oss dritings på olje de siste 50 årene. Nå må vi starte avvenningen».

Det er en skremmende umoden og absurd uttalelse fra en politiker som når som helst kan ende i et toppverv i regjeringen, som rådgiver, statssekretær eller enda viktigere.

Den norske oljealderen startet i 1969, da Phillips Petroleum Company fant Ekofisk-feltet, som startet produksjon i 1971, og siden er det investert enorme beløp i olje- og gassindustrien og leverandørindustrien på land (kapital og mennesker) som har skaffet grunnlaget for den velstand vi har i Norge i dag. Vi bor i et gjeldfritt land med muligheter for alle. Med et oljefond på mer enn 10.000 milliarder kroner.

Bare en dritings politiker kan si at «vi har drukket oss dritings på olje de siste 50 årene».

Oljealderen startet på begynnelsen av 70-tallet, og Johan Sverdrup, som startet opp utenfor Stavanger i høst, skal gi oss inntekter og arbeidsplasser i 50 år fremover. 1.000 milliarder kroner skal det i hvert fall bli.

Med FrP ute av regjeringen, tror Venstre at de kan si og kreve hva som helst.

Konkret er det den såkalte «leterefusjonsordningen» for olje- og gasselskapene som Hansmark vil ha fjernet. Han sier til Dagsavisen at «det handler om at vi betaler oljeselskapene milliarder av kroner for å dra riggene sine ut på havet for å lete etter olje. Det vil vi ha en slutt på».

Helt dritings.

Det er ikke bare Unge Venstre som har noen merkelige oppfatninger her. Venstre og partileder Trine Skei Grande skal ha forsøkt å få et vedtak mot leterefusjonsordningen inn i Granavolden-erklæringen, men lyktes ikke.

Så hva går det om? I Hansmarks øyne går det om at «vi bruker milliarder av kroner hvert år på å sponse oljeleting i en tid der vi må bli mindre avhengig av olje».

Det er litt skatteteknisk, men vi tror våre lesere vil ha den korrekte versjonen.

Leterefusjonsordningen ble innført i 2005, og målet var å redusere inngangsbarrieren for nye aktører og legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom leting etter olje og gass.

Kjernen her er at oljeselskapene (leteselskapene) på grunn av den ekstraordinære lønnsomheten i petroleumsindustrien har en ekstraskatt på toppen av den ordinære selskapsskatten. Skattesatsen er på 78 prosent. Staten håver inn nærmere 100 milliarder kroner årlig.

Leterefusjonsordningen innebærer at selskaper som går med underskudd, kan velge mellom å få utbetalt skatteverdien av letekostnadene umiddelbart fra ligningsmyndighetene, eller å fremføre underskuddet med rentekompensasjon til senere år når selskapet har skattbart overskudd.

Hvis prosjektet (letingen) ikke gir resultater, betaler altså staten en stor del av kostnadene.

Det senker åpenbart barrierene for å starte opp leting og produksjon. Poenget, skatterettslig, er at selskapene har lik økonomisk verdi av skattefradraget, og det sikrer likebehandling av selskaper i og utenfor skatteposisjon.

Det er ikke uvesentlig når skattesatsen er på 78 prosent.

Vi kan forstå at de som mener oljealderen bør stenges ned og avsluttes, synes denne refusjonsordningen er mystisk, men ordningen har ikke ført til at noen er dritings. Vi er blitt rikere og bedre rustet til morgendagens skifter.

FrPs Jon Georg Dale kaller Hansmarks forslag for «spinngal symbolpolitikk», og han sier at det er inntektene fra olje og gass og avkastningen det har gitt oss, som holder hjulene i Norge i gang. «Det er det Unge Venstre nå kødder med». Hvis Unge Venstre får gjennomslag for dette, «vil regjeringen i praksis ha skrevet sin egen avskjedssøknad», sier Dale.