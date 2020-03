Hegnar: MDG må ta en bolle

Påtroppende leder av Miljøpartiet De Grønne (MDG), Une Bastholm, har åpnet opp for at MDG kan gå i regjering med Høyre, nå som FrP er ute av regjeringen. SVs leder Audun Lysbakken reagerer kraftig på dette utspillet. Han vil ha MDG i sosialistfløyen.

Det er nok slik at Bastholm kanskje kan tenke tanken, og leke med tanken, men vi har ingen tro på at det politiske landskapet vil bevege seg denne veien frem til 2021. Det går mot Ap+SV+Sp+MDG.

For Høyre kan dette være like bra, for Oslo MDG, som er det største fylkeslaget, har tatt helt av. Påtroppende leder, Sigrid Heiberg, ønsker at det innføres forbud mot reklame for fossil energi, bensinbiler og flyreiser. Intet mindre. Heiberg tror at dette kan komme inn i partiprogrammet til MDG for neste stortingsperiode.

Forbud mot reklame for fossil energi, bensinbiler og flyreiser

Bakteppet til dette forslaget er at det allerede er forbud mot reklame for tobakk og alkohol, og så vil partiet bare utvide forbudspaletten til fossilbiler og flyreiser. Reklame rettet mot barn er jo også forbudt.

Som Sigrid Heiberg sier: «Om vi skal klare å hindre en katastrofal klimakrise, må samfunnet avkarboniseres så raskt som mulig, og vi må gå bort fra å bruke fossilt drivstoff. Da må vi i hvert fall slutte å pushe folk til å bruke det stadig mer» (Klassekampen).

Reklameforbud for biler og flyreiser er da løsningen. Det neste blir kanskje forbud mot båtreklame. Kan man reklamere for pakkereiser til utlandet hvor fly er en del av pakken?

Har MDG noe støtte til et slikt drastisk reklameforbud? Dessverre er svaret ja.

SVs miljøpolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, sier at «et reklameforbud hilser jeg velkommen». Han er rett nok mer opptatt av at det ikke deles ut nye felt for oljeleting, og at salget av fossilbiler blir stanset innen 2025, men reklameforbud vil også han og SV ha.

Aftenposten har hatt et samarbeid med oljeselskapet Equinor om en podcast, og Oslo-leder Heiberg sier at «samarbeidet med Equinor er blant det som ville blitt forbudt om Oslo MDG får det som de vil».

Ikke bare skal det bli slutt på bilreklame, MDG vil også ha et ord med i laget når det gjelder media og samarbeidspartnere.

Vi tror kanskje MDG-lederne bør ta en bolle. Det blir ikke samarbeid med Høyre i regjering om noe slikt.

Tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) sier at «det er noe intolerant og totalitært over et MDG som nå tar til orde for statlig sensur av helt lovlige produkter og tjenester som attpåtil er nødvendige for folk i hverdagen».

Han legger til at «klimaendringene må løses gjennom tiltak som bygger på konsensus og har legitimitet i befolkningen». MDGs politikk representerer det stikk motsatte, sier Dale.

Det blir nok Ap+SV+Sp+MDG.