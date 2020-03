Hegnar: Statsministerens kontor må sjekke ny fiskeriminister ordentlig og grundig

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har inntil videre overtatt posten som fiskeri- og sjømatminister også, og det skjedde sikkert uten en eneste sjekk. Isaksen har vært næringsminister i to år, og vet det meste om fiskeridepartementet også. Departementet het faktisk Nærings- og fiskeridepartementet.

Statsminister Erna Solberg må nå fiske et annet sted for å få en statsråd som skal overta for Geir Inge Sivertsen (H), som bare fikk seks uker i statsrådsstolen.

Vi vil da anbefale en bedre sjekk enn ved valget av Sivertsen.

Det er Statsministerens kontor (SMK) som sjekker ut statsrådskandidater, og der gjøres jobben av den politiske stabssjefen sammen med regjeringsråd og leder av administrasjonsavdelingen. Sjekklisten bør være lang.

Tidligere stillinger og arbeidsgivere (vanlig CV-sjekk) er selvfølgelig utgangspunktet, men nå vet vi at SMK også må stille spørsmål om lønn tidligere og nå, og eventuelle etterlønnsavtaler. Gamle og avsluttede og nåværende. Ordførere (de er ofte kandidater) som vandrer mellom kommuner, fylker og sentraladministrasjonen i Oslo, er spesielt utsatt.

En stortingsrepresentant må sjekkes ut med reiseregninger, egen næringsvirksomhet og inntektsforhold.

Hva med skattesaker? Ektefelle og skattesaker og lønnsforhold for ektefelle.

Seksualsaker. Vold i ekteskapet og mishandling av barn. Tyveri, ran og lignende, i ungdommen og nå.

Kryss av (ut).

Noe så trivielt som snyting på trikken, toget og T-banen må frem (pressen får alltid vite det).

Mistet førerkortet for fyllekjøring eller for høy fart? Frem med det.

Seksuell legning tør SMK neppe spørre om, men det er greit å vite for statsministeren når skap åpnes og lukkes.

Tidligere uttalelser og kontroversielle meninger i artikler og debatter. SMK og statsministeren må vite.

Gått på rødt lys? Haha. Det går nok.

Elskerinne eller elskerinner? Går ikke. Selv om Høyres stortingspresident C. J. Hambro hadde elskerinne i mange år.

Økonomisk status? Det er lov å være rik (jfr. Nikolai Astrup), men hvordan er pengene tjent? Arv, gave eller egen virksomhet.

I bakgrunnen ligger hele tiden at det er det beste for partiet og landet som gjelder. Da Geir Inge Sivertsen trakk seg (det heter alltid det), sa Erna Solberg at «jeg synes det var en god vurdering Geir Inge har gjort av dette, med at det var begynt å bli en belastning for partiet og vanskelig å konsentrere seg om jobben».

Har man ikke vært i rikspolitikken før, oppleves nok presset som sterkt og massivt, sa Solberg.

Før man kommer så langt, må SMK gjøre jobben ordentlig og grundig. Og kandidatene bør helst ikke gå på rødt lys.