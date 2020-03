Hegnar: Norge uten smittekontroll

Helsedirektør Bjørn Guldvog står stadig frem i media og forteller oss at vi må vaske hendene og snyte oss i albuen, og han innrømmer at vår beredskap på smittevernutstyr er svak. Kanskje holder lagrene noen uker, og kanskje ikke. Vi må alle sammen stå sammen for å få nok munnbind og medisinsk testutstyr. Det blir nasjonal dugnad for smittevernutstyr.

Vaksine for å unngå lungebetennelse er snart ikke å få. Apotekene tømmes. Veien fra coronavirussmitte til respirator er kort, og alle maskinene er allerede i bruk i ordinær virksomhet på sykehusene.

Samtidig er 180 ansatte ved Ullevål sykehus i karantene. Sykehuset klarte ikke å hindre en lege som hadde oppholdt seg i Nord-Italia på skiferie, og som var smittet av coronaviruset, i å gå på jobb på øyeavdelingen. Han ble ikke testet før han smittet andre.

Kaller man dette god beredskap og kontroll?

Folkehelseinstituttet bekreftet onsdag at det hos 56 personer i Norge er påvist coronavirus, og 23 av disse kom seneste døgn. Heldigvis kunne man påvise utbrudd- og smittested for de fleste: Milano og skibakkene i Nord-Italia. Nordmenn som hadde tatt vinterferieukene i Italia.

Likevel, og det er fantastisk eller skremmende, tirsdag landet et charterfly med nesten 200 italienske skiturister i Tromsø, og kommende lørdag kommer et fullastet fly til.

Folkehelseinstituttet fraråder nordmenn å reise til Nord-Italia, regionen i Europa hvor det er flest smittede og døde av coronaviruset, men italienere fra Nord-Italia reiser til Norge.

Det kom, ifølge VG, et fly den 24. februar, et fly den 28. februar, et fly den 3. mars og et fly kommende lørdag. Tromsø fylles opp med italienske turister fra en ekstrem risikosone.

Norge nærmest ber om en coronaepidemi.

Norge nærmest ber om en coronaepidemi

Derfor ber Folkehelseinstituttet om at vi ikke reiser til Nord-Italia akkurat nå. Det er farlig.

«Vi forholder oss til helsemyndighetenes anbefalinger. De har hverken prøvd å stoppe trafikk inn eller ut av landet», sier lufthavnsjef i Tromsø, Ivar Helsing Schrøen. Mens smittevernoverlege Trond Brattland sier at «det er litt paradoksalt at det kommer turister derfra til oss, samme dag som vi advares mot å reise dit».

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ligger altså langt bakpå.

Alt dette kunne Utenriksdepartementet skåret igjennom ved å si at UD fraråder reiser til Nord-Italia. På samme måte som UD fraråder reiser til Kina og Hongkong.

Men UD skjønner ikke hva som foregår i Europa. Selv om vi nå vet at de fleste nordmenn som er smittet, kommer fra ferie i Nord-Italia.

Ine Marie Eriksen Søreide (H). Foto: NTB Scanpix

Vi vet hvor det kommer fra, men gjør ikke noe med det. Det er et stort ansvar for utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide.

Et poeng for mange er at reiseforsikringsselskapene ikke gir dekning for reisekostnadene (de betalte) hvis man ikke reiser, hvis UD ikke har frarådet å reise. Det betyr trolig at mange reiser, uansett fare, fordi pengene er tapt uansett. UD må på banen.

Det er ikke nok å vaske seg ofte og snyte seg i armhulen.