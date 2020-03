Hegnar: Ikke spanskesyken, men...

I juni 1918 rammet spanskesyken (hovedsakelig lungebetennelse og lungekomplikasjoner) Norge, og den utviklet seg i tre bølger frem til 1920. Nærmere 15.000 døde i Norge, og på verdensbasis anslo man dødstallet til mellom 50 og 100 millioner mennesker.

Coronaviruset har hittil rammet 100.000 personer, og 3.000 er døde. Det er ikke snakk om en ny spanskesyke.

Men aksjekursene faller over hele verden, og spørsmålet vi får, er om ikke bunnen er nær snart. Det er det nesten umulig å svare på. Det eneste vi kan si, er at verdien på (de fleste) selskaper faller fordi det ikke er mulig å se slutten på coronakrisen.

Antallet smittede øker hele tiden, antallet døde øker, og stadig flere land blir rammet. I Norge kommer det nye tilfeller på skoler og arbeidsplasser. Ingenting tyder på at utbredelsen er stoppet, og vaksine finnes heller ikke.

Når investorene ikke kan regne hjem en bedring, går det fortsatt i utforbakke. I skrivende øyeblikk har Norwegian Air Shuttle falt 26 prosent, og aksjekursen er under 12 kroner. Hovedindeksen er ned over to prosent, etter et fall på mer enn to prosent også torsdag.

Norsk Industri forteller at en fjerdedel av industrien allerede har problemer på grunn av coronaviruset, og det alle ser, er at internasjonal flytrafikk er rammet stenhårdt. Folk tør ikke eller vil ikke reise. Selv Stortinget har stoppet alle komitéreiser i mars og april.

IATA melder om dramatiske fall i forventede inntekter for alle verdens flyselskaper. Ikke tap, som noen tror og skriver om, men salgstap (topplinjen). Det vil selvfølgelig bli voldsomme kostnadskutt også. Hvordan «våre» selskaper Norwegian, SAS og Widerøe vil klare seg, gjenstår å se. Optimister er vi ikke. Fordi dette kan bli langvarig.

Det vil ikke komme mange kinesiske turister til Tromsø for å se på nordlyset de neste månedene, og færre av alle andre også. Hele turistindustrien rammes med voldsom kraft.

Ingen vil fly, og ingen vil ha møter. Aksjekursene for cruiseselskaper, flyselskaper og hotellselskaper sier alt.

Og vi aner ikke når stemningsskiftet vil komme.

Direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart har allerede, som vi fortalte her i avisen fredag, kontaktet finansminister Jan Tore Sanner (H) for å få statlig hjelp. «Det er jo paniske tilstander med et kraftig fall i passasjergrunnlaget», sier Lothe.

Sanner har ikke svart, og han tenker seg nok godt om. Kravet eller ønsket fra NHO Luftfart er fjerning av flypassasjeravgiften, kutt i merverdiavgiften og kutt eller fjerning av CO2-avgiften. Slikt kan ikke finansministeren ta på strak arm.

Og, vi har jo ikke en ny spanskesyke her. Det er likevel meget alvorlig, og reiselivet står foran den viktige og lønnsomme vår- og sommersesongen.

Aksjekursene forteller oss hvem som må ta de første tapene. Eierne. Og de får ikke verdiene igjen før coronaviruset er under kontroll. Det er dessverre ikke på denne siden av sommerferien.