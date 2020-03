Billig, billig, møkkabillig?

Corona-krisen kan kanskje være på bedringens vei i Kina og Sør-Korea, men ellers ser det, stort sett, ille ut, og da tar vi med Norge hvor smittetilfellene øker kraftig. Men Norge har sluppet unna dødsfall.

Hva som ikke er bra, er at noen forsøker å utnytte krisen partipolitisk. Det er latterlig.

Noen kommer med noen syke argumenter om at Norge nå får straffen fordi vi fortsatt har satset på en oljeindustri (Trygve Slagsvold Vedum) og at beredskapen har vært altfor dårlig, samt at regjeringen nå bare vil gi penger til de rike (SVs Kari Elisabeth Kaski).

Corona-viruset. Vi kan ikke tenke oss en sak som har så lite med politikk og partier å gjøre.

Likevel må regjeringen hjelpe oss ut av krisen, og det vil den gjøre.

De konkrete forslagene kommer ikke før fredag, men det er rimelig klart at permisjonsordningen og sykelønnsordningen blir endret i favør av bedriftene (arbeidsgiverne). Kanskje tar staten hele regningen for de 16 første dagene.

Noen forsøker å utnytte krisen partipolitisk

Erna Solberg har nærmest lovet at små- og mellomstore bedrifter som i år går med underskudd, kan avregne dette mot overskudd i tidligere år. Det har vært forsøkt før, og er klart positivt. Vi blir positivt overrasket om staten også tar arbeidsgiveravgiften noen år.

Et noe merkelig forslag, som finansminister Jan Tore Sanner ønsker, er at eierne skal få utsettelse med formuesskatt, men selv om vi er for alle forslag som kan få formuesskatten ned, så vil jo dette ikke få likviditetseffekt før om 1-2 år. I den aktuelle krisen betyr dette ingenting.

Norsk næringsliv, eller store deler av det, trenger penger fra staten nå fordi etterspørselen og inntektene nærmest går mot null.

Flyselskapene Norwegian og SAS og alle de tusen bedriftene på landets flyplasser som holder hjulene i gang, har snart ikke noe å gjøre. Vi vil ikke fly lenger. Trafikktallene vil vise seg å være langt verre enn det folk tror. Dermed går Norwegian og andre flyselskaper på verdensbasis over ende uten kapitaltilførsel, og eierne har ikke mer. Staten må inn.

Men kan staten låne Norwegian og SAS penger, eller overta selskapene? Det er ikke sannsynlig. Staten kan fjerne eller redusere flypassasjeravgiften, men det monner ikke. Billettene blir noen kroner billigere, men ingen bryr seg. Vil man ikke fly, så vil man ikke fly.

Og noen arbeidsgivere nekter også sine ansatte feriereiser med fly (de må da dekke avbestillingskostnadene).

Norske bedrifter vil nå helst at de ansatte har hjemmekontor, de skal ikke reise kollektivt med hostende og feberrammede medpassasjerer og de skal vaske seg på hendene ustanselig.

Den norske turist- og reiselivsnæringen er på knærne, og det smitter over på (nesten) alt.

På Oslo Børs kan selskapene virke både billig, billigst og møkkabillig, men er de det?

Ikke hvis vi fortsatt er i utforbakke. Hvis inntektene (topplinjen) svikter for alle.

Vi ble sjokkerte over tomme gater og stengte byer i Kina, og nå er det daglige nyhetssendinger fra et lammet Italia. Det er stengt og tomt over alt. Vi i Norge har bare sett begynnelsen på dette.

Kanskje kan et rentekutt bidra litt til økt pengebruk og gjøre det litt bedre for husholdningene og bedriftene, og kanskje kan staten bruke litt mer penger (det er nesten alle imot), men ser vi rundt oss så selges Antibac på Finn.no til spekulantpriser mens flybilletter går på billigsalg.

Det gjør snart også store deler av de børsnoterte selskapene. Kan man holde ut noen år er det en fantastisk mulighet, men trenger man penger nå, er det svarte natta.