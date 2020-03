Opphev hytteforbudet!

Blant de mange som i dag ønsker og krever statlige redningspakker, er en ordfører som krever støtte fra staten på grunn av de manglende (uteblitte) hyttebrukere i kommunene.

I Øyer kommune stengte kommunelegen et hotell fordi hytteeiere i kommunen hadde innlosjert seg på hotellet. Det er ennå ikke blitt forbudt å bo på hotell i Norge, så hjemmelen virker svært tvilsom. De fleste hoteller i landet er stengt fordi det ikke er gjester.

Det er mye følelser i debatten om hyttebruk, og særlig nå rett før påsken, som normalt er den store brukeruken.

Debatten ser ut til helt å overse faktum. Det er synsing, synsing og synsing.

De siste tallene som er meldt til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), viser at 302 personer er innlagt på sykehus på grunn av covid-19 i hele Norge.

Ethvert sykdomstilfelle er selvfølgelig uheldig, men det står fast at 302 er få personer når vi snakker om hele landet.

Et grovt anslag basert på hvor de coronasmittede er, viser at rundt 200 av de 302 trolig er innlagt på sykehus i og rundt Oslo (Oslo har en tredjedel av landets covid-19-smittede).

Vi kan altså si at det i resten av landet er rundt 100 personer som belaster helsevesenet på grunn av coronakrisen. 100 personer i hele Sørlandet, Stavanger, Bergen, Nordvestlandet, Trøndelag og Nord-Norge.

100 personer.

Disse 100 personene er det altså som fører til at hytteeierne ikke får bruke sine eiendommer i fjellheimen og på Sørlandet. Fordi myndighetene mener det kan bli flere smittede hvis man bruker hyttene, og da vil man angivelig ikke kunne håndtere flere innleggelser.

Men det er jo motsatt. I stedet for at hytteeiere fra Oslo-området er mer eller mindre isolert i sine hytter over hele landet, bor og oppholder man seg tett i tett i Oslo-området, og bruker stappfulle busser og trikker og beveger seg i godt besøkte fritidsområder (Sognsvann, Huk osv.).

Folk burde oppfordres til å bruke sine hytter!

Det har lenge vært hevdet at vi har for mange og kostbare hytter her i landet. Vi deler ikke den oppfatningen, men det er rimelig klart at det er en kjempefordel i slike coronatider.

Vi kan bo spredt over hele landet i en annen kommune enn hjemkommunen.

Folk burde oppfordres til å bruke sine hytter!

Så er det helsekapasiteten. Allerede nå vet vi at antallet ulykker tilknyttet fritid og hyttebruk er gått ned, ganske enkelt fordi skiløypenettet ikke blir kjørt opp og alpinbakkene er stengt.

Presset på kommunene er gått ned.

Skulle noen få symptomer på corona og covid-19, er det bare å kjøre hjem til hjemkommunen. For de fleste er det snakk om et par timers biltur.

Vi har altså den situasjonen at hyttebruken forbys mens det bare ligger 100 covid-19-innlagte utenfor Oslo-området, og bruken av lokale sykehus til de øvrige sykdomstilfellene antagelig går ned (det er vel bare å spørre Ringerike sykehus, som tar seg av alle skiskadene).

Det er slett ikke verdens undergang at vi nordmenn ikke får bruke alle hyttene våre i påsken, men forbudet er ikke basert på faktum og mulige skadelige konsekvenser. Vi tror smittetilfellene går ned ved økt hyttebruk, og skulle hyttekommunene ikke ønske at vi gjør våre innkjøp i der, på grunn av tett kontakt og smittefare, så kan vi gjøre innkjøpene i hjemkommunen.

Det ser ikke ut til at alle hyttekommunene har skjønt sammenhengene, men å søke om statlige redningspakker klarer de.

Det er ikke ofte vi gir helseråd, men bruk av hytter gir trolig færre covid-19-syke. I store deler av landet er det samlet bare rundt 100 innleggelser. Det er og blir (overraskende) få.