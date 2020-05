Norwegians nødlanding

I dag skal Norwegian-ledelsen forsøke å bli enige med obligasjonseierne om hvor mye av obligasjonene som skal byttes om i aksjer i selskapet (til hvilken kurs), og enige blir de nok.

I det første utkastet til avtale ble så mye av obligasjonsgjeld, konvertibel gjeld, banklån og gjeld til leasingselskaper konvertert til aksjer at de eksisterende aksjonærene bare ble sittende med 5,2 av aksjene. Etter sterke protester fra aksjonærer, er det nå litt mindre gjeld som vil bli konvertert. Litt skjønnmaling.

Det hele er en fryktelig nødlanding

Aksjonærene, som skal vedta avtalen på en generalforsamling mandag, føyer seg nok, og mye valg har de ikke. En gruppe som hevder de representerer nesten 20 prosent av aksjene, har imidlertid protestert kraftig.

Norwegian-ledelsen hevder at alternativet til gjeldskonvertering er konkurs, og fem prosent (pluss litt til) må være bedre enn null. Det høres opplagt ut, men er ikke helt opplagt. Noen kan være så forbannet, og ikke minst skuffet over kursutviklingen, at de heller sier nei og velger null. Penger er ikke alt.

Når alle lånene er konvert i aksjer blir det mindre å betale i renter og færre avdrag. Det blir lettere for Norwegian, og med en liten emisjon på toppen, som skaffer penger i kassen, kan Norwegian låne 3 milliarder kroner med en grei statsgaranti (eksakt 3 milliarder minus 300 millioner som Norwegian allerede har fått).

En konkurs kunne vært en interessant øvelse, men det ville blitt kaos i lange tider. Noen måtte ha kommet med friske penger, og kapitalbehovet ville vært stort. Til drift, underskudd ved oppstart og garantier for kjøp av drivstoff og garantier for innbetalte billetter.

Norwegian har i disse dager bare syv fly i drift, og skal kanskje opp i 150–160 fly i løpet av 2022. 2020 blir katastrofe i regnskapene, 2021 blir en forsiktig oppbygging og i 2022 skal det være full fart igjen. Norwegian blir et mindre selskap, som ikke helt gir opp langdistanserutene, men satser videre på lavprissegmentet. Det kan gå, men er utrolig risikofylt.

Nye penger (ved emisjoner) kan være å kaste gode penger etter dårlige. Med tusenvis av fly parkert på bakken verden over, vil konkurransen i internasjonal luftfart bli verre enn noen gang. Norwegian vil ikke få noe gratis.

Vi, for vår del, håper at stifteren av Norwegian, Bjørn Kjos med familie, får noe ut av oppgjøret, men på den annen side er det Kjos som styrte flyene ut i en ellevill vekst verden over.

Det var vel 222 fly Norwegian bestilte på en gang. Noen skulle brukes i et internasjonalt nett, noen skulle leies ut og noen selges.

Så ble det i stedet nødlanding og store tap, og en redningsaksjon fra statens side.

Og det verste: Kjos og de andre aksjonærene kunne solgt selskapet med en pen fortjeneste, men enten ble aksjonærene for grådige, eller de forhandlet for dårlig.

Det er ikke pent når man styrter fra 40.000 fot.