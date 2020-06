Hegnar: Hvorfor stiger boligprisene?

Prisene i markedet for bruktboliger har holdt seg bedre enn mange hadde tenkt seg. Omsetningsvolumet er høyt og prisene stigende (ikke mye, men litt).

Hva er det som skjer? De to hoveddriverne i boligmarkedet er renter og nivået og retningen på arbeidsledigheten, og det kan se ut til at de lave boligrentene skaper god kjøpslyst og -evne.

Etter at Norges Bank har satt styringsrenten ned til null (den blir ikke negativ), kan utvalgte grupper få en boligrente på 1,30 og 1,40 prosent, og tar vi hensyn til skattefordelen og prisveksten, blir det negativ realrente. Og det beste av alt: Man kan binde renten i tre år til 1,65 prosent, og tar man sjansen på ti år, er den faste renten bare 2,10 prosent.

Likevel er det de færreste som binder renten. De som i lang tid har rådet til fastrente fordi det er en form for forsikringspremie, har bommet fordi renten faller og faller. Dog ikke lenger nå.

Rentenivået er så lavt at lysten til å kjøpe bruktbolig øker. Det er faktisk poenget med Norges Banks rentekutt. Både næringslivet og husholdningene får bedre kjøpekraft og lavere kostnader. Og det virker.

Sannsynligvis er dette hovedforklaringen på det gode boligmarkedet akkurat nå. Kjøperne ser en gylden mulighet. Det er ikke renten som dreper.

Det er ikke renten som dreper

Det som taler imot, er den høye arbeidsledigheten, og rett før coronakrisen brøt løs var ledigheten 2,9 prosent. Nå stiger ledigheten bratt, og de fleste makroøkonomer tror ledigheten vil mer enn doble seg. Det tror også vi, og det burde, etter gamle modeller og utviklingstrekk, gi færre boligkjøpere som betaler mindre.

Normalt skulle det føre til prisfall og færre boligsalg.

Noe av dette ser vi i salget av nye boliger og igangsettelsen av nye boliger. Det stuper. Noen der ute i markedet er engstelige.

Muligens er det slik at de som er mest opptatt av renten, tror at ledigheten vil bedre seg ganske raskt. Selv om det er mer enn 400.000 som er permitterte, er det et håp om at veldig mange raskt vil komme tilbake i jobb. Det tror vi er vel optimistisk.

Vi ser hver dag at permitterte kalles tilbake til jobb, hvilket er svært positivt, men denne krisen går ikke raskt over. Utenlandske kunder har det mye verre enn vi i Norge har det, og i Norge er store deler av tjenestenæringen slått ut (først og fremst hoteller, turiststeder, transportsektoren og restaurantarbeidere).

For disse gruppene hjelper det lite at boligrenten kryper mot null. Uten arbeid, ikke boligkjøp.

Og de som har penger i banken (pensjonister og en velstående middelklasse), får jo ikke renter.

Sist vi sjekket innskuddsrenten hos DNB, sto det 0,09 prosent på saldooppgaven. Mer forbruk blir det ikke av det, men kanskje er det slik at man (de fleste) betaler mer for en bolig fordi den langsiktige prisveksten i boligmarkedet er så mye bedre enn de usle rentene man får i banken. Det kan også være forklaringen på det gode hyttemarkedet. Alt er bedre enn bankinnskudd.