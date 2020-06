Politidrapet i USA

Når hele verden, i sakte kino over åtte minutter, får se en afroamerikaner bli drept av politi (ved kvelning), så er det en rystende hendelse. Og mindre alvorlig blir det ikke når det er portforbud i 40 byer og opprør i nesten 100 byer. Noe som hele verden får se i de daglige nyhetssendingene. Vold, drap og brannstiftelser.

President Donald Trump sier at mange guvernører er «veike» og at de fremstår «som idioter», fordi de ikke har bedt om hjelp fra Nasjonalgarden. Angivelig måtte Trump søke tilflukt i sikrede rom i kjelleren i Det hvite hus.

Det er nesten ikke til å tro, og hvor det ender tør ikke vi spå noe om.

Fattige grupper, arbeidsledighet og ulikhet i USA

Et overraskende innslag i det amerikanske nyhetsbildet var at den beste finanskanalen, CNBC, hadde en serie intervjuer med toppledere i en rekke selskaper for å høre hva de tenkte og om det var noe de kunne gjøre i egenskap av næringslivsledere.

Man skulle kanskje tro at lysten til å ytre seg i slike sammenhenger var liten, men de fleste hadde sterke meninger. Om drapet og politivolden, selvfølgelig (det var mer enn tusen politidrap bare i 2019), men først om fremst om fattige grupper, arbeidsledighet og ulikhet i USA.

Lederne var overraskende positive til at man kunne og burde gjøre noe, men konkrete forslag var det lite av. De visste ikke hva egen bedrift kunne bidra med, og det store spørsmålet om ulikhet i det amerikanske samfunnet hadde de heller ikke noe svar på.

Hadde man spurt norske toppledere om hva de kan gjøre for å minske ulikheter (i Norge, da) tror vi svarene ville blitt noenlunde de samme.

I USA, hvor 42 millioner personer er arbeidsløse, er det lite man kan gjøre når de store sikkerhetsnettene for fattige ikke finnes, og suppekøene øker i antall og lengde.

Corona-pandemien gjør ikke situasjonen bedre. Folk mister jobbene.

Private selskaper kan ikke ansette flere enn de har behov for, de kan ikke betale mer enn konkurrentene, og må det stenges ned på grunn av coronavirus, så må det stenges.

President Donald Trump har heller ikke vist mye lederskap, så ledere i private selskaper har ikke et forbilde å se opp til. Heller tvert om.

Drapet på George Floyd drar også opp debatten om at afroamerikanere i gjennomsnitt har de dårligst betalte jobbene, at de bor dårligst og at de bor så tett at de først blir blir rammet av covid-19-viruset. Det er økonomiske ulikheter og det er lite man kan gjøre på kort sikt. Helse, mat og jobb svikter.

Blir det bedre med plyndringer, vold og branner? Nei, trolig ikke.

Kanskje kan presset på politiet bli så sterkt at overgrepene og drapene blir færre, men også politiet er dårlig lønnet og ofte uten nødvendig utdannelse. De fire som deltok i drapet på Floyd, vil bli stilt for retten og trolig dømt for drap eller medvirkning til drap.

CNBC ville altså vite hva næringslivslederne kan gjøre med dette. Svaret er dessverre lite.

Selv de beste ledere blir stående på sidelinjen uten maktmidler eller penger. Men det er ikke godt for oss andre å se at USA er et samfunn med enorm ulikhet hvor coronasituasjonen gjør alt verre. Det går nok over (det gjør alltid det), og presidentvalget i november kan kanskje påvirke litt. Men så lenge det blir noen millioner flere arbeidsløse hver uke, blir ulikheten i det amerikanske samfunnet bare verre. Akkurat det kan ikke Donald Trump få skylden for.