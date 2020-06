Trygve Hegnar: Norsk Bondelag har ingen grunn til å være skuffa

Regjeringen har, som alle nå vet, gitt et utall av støttepakker til selskaper og enkeltpersoner for å kompensere for coronatilknyttede tap. Tilsammen 485 milliarder kroner.

Men landbruket er skuffet. «Vi er veldig skuffa over at det ikke kommer en coronapakke til jordbruket,» sier lederen i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Pakker her og pakker der.

Det er ingen grunn til å være skuffa

Det skal visstnok være en sterk kostnadsvekst i grøntnæringen og import av fôr er blitt dyrere på grunn av en svak krone. Men har det noe med coronapandemien å gjøre?

Vi tror ikke det, og lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, er befriende ærlig når hun til Nationen sier at de hadde forventet penger til «opprustning av jordbruksarealer, grøfter og driftsbygninger».

Men regjeringens støttetiltak skal ikke gå til grøfter og bygninger. Det ville være noe lureri.

Vi er skuffa over Bartnes og Hoff.

Men ting blir dyrere i landbruket også, og det blir det. Vi har nevnt utenlandsk for, og det hevdes også at de utenlandske gjestearbeiderne som skal plukke jordbær og salatblader, er blitt dyrere. Javel, men Landbruksdepartementet, som av mange kan oppfattes som bøndenes lange arm i syltetøykrukken, er ikke helt bortreist.

Departementet viser til at strøm og diesel har blitt mye billigere, og det er snakk om så mye som 600 millioner kroner i kostnadsreduksjon for landbruket. Og det stopper ikke der.

Rentene har falt som en sten for bøndene også, og Landbruksdepartementet sier at «et prosentpoeng lavere realrente i jordbruket gir en kostnadsreduksjon på om lag 600 millioner kroner».

En milliard her og en milliard der, det blir penger av det.

Det er ingen grunn til å være skuffa.

Noen hevder også at bøndene og samvirkeselskapene nyter godt av at grensehandelen omtrent er stoppet opp. Vi reiser ikke eller kan ikke reise til Sverige for å handle mat (kjøtt og egg). Igjen som vinnere står dagligvarebutikkene på norsk side og bøndene.

Coronaen og reiserestriksjonene (karantene ved hjemkomst til Norge) er altså bra for bøndene. Corona er pluss.

Det er også slik at melkesalget og salg av meieriprodukter går opp, ikke ned. Vi lager mat hjemme og spiser hjemme. Bøndene måtte egentlig kutte melkeproduksjonen fordi det er 100 millioner liter for mye årlig, men nå kan de holde på nesten som før.

Likevel er bøndene skuffet over at de ikke får en form for støttepakke til graving av grøfter og bygging av nye driftsbygninger.

Vi er skuffa.