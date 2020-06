Hegnar: Rødt og Moxnes jakt på 1. klasse

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har neppe fått flere velgere etter at det i det nye partiprogrammet slås fast at det ikke skal kunne bygges nye hyttefelt, og at eksisterende hytter uten strøm, vann og kloakk ikke kan få dette koblet til hyttene.

Vi trodde MDG var grønt, men det er noe lyserødt der.

Nå tar vi de rike, lissom

Partiet Rødt, med partileder Bjørnar Moxnes i spissen, satser også på å sjarmerer velgerne med gøyale forslag. Siste nytt er at «Rødt vil ha skyhøye flyavgifter for dem som flyr ofte og på første klasse» (Dagsavisen over 10 spalter).

Det har lenge siden vi har sett eller hørt om første klasse i fly. SAS hadde noen til New York på 1980-tallet, og nå er det vel noen asiatiske ruter og Midtøsten-ruter som har første klasse.

De fleste klarer seg i dag med varianter av business-klasse. At Rødt vil ha «skyhøye avgifter» for dette, er helt uten betydning. Nesten søtt. Nå tar vi de rike, lissom.

Trompetere gjaller og seierens faner knaller.

Men det er ikke bare reisende på første klasse som skal tas. Alle skal betale nye miljøavgifter.

Den første flyreisen i året innenlands skal vi få gjennomføre uten en klimaavgift, men deretter baller det på seg. Man betaler en vanlig avgift på reise nummer to, men reiser man mer enn fem ganger innenlands på business-klasse, blir avgiften 600 kroner pr. tur og 300 kroner pr. tur på økonomiklasse. Reiser utenfor Norge, men i Europa, blir det dyrere. Opp til 900 kroner i miljøavgift pr. reise. Er man nødt til å reise interkontinentalt, vil Rødt ha opp til 3.000 kroner i avgift.

Rødt vil også at avgiftene skal differensieres ut fra hvilken flyplass man reiser fra. Alle fra Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger; Kristiansand og Sandefjord må betale miljøavgiften. Reiser fra andre flyplasser kan få slippe.

«Vi må få slutt på overflødige flyreiser mellom storbyene og uendelig med langhelger til Paris og New York til kampanjepris,» sier Moxnes til Dagsavisen.

Det blir mye å holde greie på, og Moxnes ser for seg et «flyreiseregister» som kan administreres av skatteetaten.

Moxnes minner om at det går tog her i landet og at mye kan gjøres på video, slik som nå under coronakrisen. Poenget er å straffe eller ramme dem som flyr «unødvendig og luksuriøst».

Luksus i luften er det knapt noen som ser eller opplever, og spørsmålet er om besøket hos bestemor i Kirkenes er unødvendig. Det går om rettferdighet, mener Rødt.

Men hvem reiser lenger på første klasse? Kanskje kongefamilien når de representerer Norge i utlandet, men det blir for smått å telle disse turene.

«Det er businessklasse-eliten som blir rammet,» sier Moxnes.