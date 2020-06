Norsk økonomi krymper raskt. BNP for Fastlands-Norge falt med 4,7 prosent fra mars til april, og er nå 11,4 prosent lavere enn i februar. Tempoet i fallet er noe lavere nå, men fallet er stort. Norsk økonomi er i dyp krise.

Mer enn 420.000 personer har vært rammet av coronakrisen, som er ille, men det hevdes fra NAVs side at 170.000 personer er kommet ut av ledighetskøen. Da går det egentlig raskt den gode veien også. Permitterte kommer i arbeid.

Konkursbølgen kommer i juli og august

Det største problemet er overnattings- og serveringssektoren hvor den økonomiske aktiviteten er ned over 40 prosent. Belegget på hotellene er deprimerende lavt og serveringsstedene har problemer med å tilpasse lokalene til kravet om minste avstand på en meter.

Møter og kurs blir vanskelig å avholde fordi det kreves så mye plass, og all buffetservering er forbudt.

Hotellene og serveringsstedene kommer derfor ikke ut av krisen. Hele Norge skal feriere i Norge, men smittevernsreglene gjør det vanskelig å drive fornuftig og effektivt.

Dette kommer på toppen av at hotellene og restaurantene i juni skal betale (utsatt) moms og feriepenger, og med tom kasse etter nedstengningen etter den 12. mars, er det ingen penger der. Konkursbølgen kommer i juli og august.

Den næringen som skulle (skal) være redningen i Ferie-Norge, er den næringen som ligger dårligst an. For noen små og helt spesielle hoteller kan inntektene i slutten av juni og juli gi en noenlunde bra økonomi, men for de mellomstore og store hotellene er det krise.

Flykapasiteten er altfor lav. Norwegian flyr rundt på et nedskalert rutenett med syv av 168 fly i drift. Det er ingen ting.

Myndighetene vurderer å fjerne kravet om at midtradsetene i flyene ikke kan selges og brukes, men det går altfor tregt.

Kunne regjeringen oppheve kravet om sosial distanse på minst en meter, ville mye være nådd for de kriserammede hotellene, og det burde også kunne være 200 deltagere på kurs og konferanser. Dette er selvfølgelig et spørsmål for Helsedirektoratet (mr. Fungass) og Folkehelseinstituttet (FHI), men nå er det knapt noen som smittes i Norge mer, ingen er innlagt (en håndfull) og respiratorer er det knapt behov for.

De oppmykningstiltak som FHI planlegger for juli, burde innføres nå.

FHI mente regjeringen tok for hardt i den 12. mars da skoler og barnehager ble stengt. Nå kan statsminister Erna Solberg vise at hun forholder seg til fakta. Tyske turister står i kø for å komme til Norge, men kommer ikke fordi de må ha karantene i 10 dager her. Danmark åpner opp for tyske turister. Hvorfor kan ikke Norge?

Reiselivsnæringen er i krise, og regjeringen kan faktisk gjøre noe med det.