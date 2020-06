Får de rike mest?

Førsteamanuensis Erling Dokk Holm ved NMBU forsker på byutvikling, design og arkitektur, men har tilsynelatende mest fokus på olje- og gassindustrien. I en artikkel i Aftenposten, med den klart misvisende og demagogiske overskriften «Bygge landet eller tømme kassen?», hevder Dokk Holm at krisen coronaviruset har utløst «har avslørt at det norske politiske styringssystemet er svekket».

Dokk Holm mener at landets fremste politikere er blitt rene lobbyister for ulike næringsinteresser, og «tappingen av Oljefondet til fordel for etablerte og kanskje utdøende næringer avslører hvor ille det står til».

Det som åpenbart plager og irriterer forskeren, er at Stortinget kanskje gir nye særregler når det gjelder beskatningen av olje- og gassindustrien, og oljen har ikke Erling Dokk Holm noen tro på. Han sammenligner olje og gass med Kodak (høhø).

Det vi vet er at olje- og gassindustrien i dag har et godt skatteregime, selv med 77 prosents skatt, men at industrien planlegger et voldsomt fall i investeringene i 2021. Oljeprisen har falt (men er opp 100 prosent siden april) og utsiktene er usikre. Investorene (oljeselskapene og oljeservicesektoren) ser på resultatene etter skatt, og industrien ønsker enda bedre skatteregler for å bedre likviditeten og bunnlinjen de kommende årene. Hovedgrepet er at investeringene kan avskrives umiddelbart, og den såkalte friinntekten kan avregnes mot den ordinære selskapsskatten også.

Vi mener det er vanskelig å hevde at dette skatteregimet ikke er gunstig, eller sjenerøst, men styremedlemmene og ledelsen i oljeselskapene ser på tallene. Ser det skummelt ut, investerer de mindre.

Men Erling Dokk Holm mener det går av skaftet, og hevder at «politikerne nå er blitt veike og integritetsløse».

Dokk Holm liker ikke olje- og gassindustrien. Han tror ikke på den og han tror den er døende.

Ute i gresset på Ås kan Dokk Holm gjerne forelese om sine drømmer og visjoner, men faktum er at olje- og gassindustrien vil være avgjørende for norsk velferd i minst 40–50 år til.

Det tar tid å finne det nye Kodak.

Her blir de rike veldig raskt fattige

Alvorligere enn dette er imidlertid at førsteamanuensisen viser til de statlige støttetiltakene og hevder at «de næringene som får mest, er de som er rikest og best organisert».

Dette er villedende og billig. Det er sikkert at noen «rike» selskaper har fått støtte, men støtten de har fått, skyldes at staten slo av bryteren, som for hoteller og restauranter, og det er det katastrofale fallet i omsetning som gir rett til en viss dekning av faste kostnader.

Her blir de rike veldig raskt fattige.

Et annet poeng for Dokk Holm er at alle støttetiltakene fører til at nåtidens næringer «stikker avgårde med statenes ressurser. Det gjør at de næringene som vi ennå ikke kan navnet på, fremtidens næringer, ikke dukker opp».

Vi kjenner teorien, men vi tviler på at selskaper og næringer som er utsultet og på konkursens rand, fordi staten måtte stenge ned på grunn av coronapandemien, gir et bedre grunnlag og mer kapital til de nye næringene.

Ingen vil tømme kassen. Alle vil bygge landet. Men det hjelper ikke å plage folk.

Statsministeren og regjeringen mangler ikke, som Dokk Holm hevder, respekt, og de ender ikke opp med «å være uten ryggrad i en tid som mer enn noe annet trenger det».