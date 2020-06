Mer boligskatt med Høyre

Høyre og Høyre-regjeringen har hatt nesten syv år på å fjerne formuesskatten uten å få det til.

Det er nesten like ille som tidligere finansminister Per-Kristian Foss (H), som innførte utbytteskatten med et løfte om at formuesskatten samtidig skulle fjernes.

Så da er det bare Norge og Sveits som har formuesskatt, og vi blir ikke kvitt den. Sannsynligheten for at de rødgrønne overtar regjeringsmakten om halvannet år, er jo stor.

Alle argumentene for å fjerne formuesskatten er vel kjent, og vi behøver ikke bruke mye tid på det nå igjen. Heller ikke de rødgrønnes intense argumentasjon for å vise at formuesskatt ikke har noen betydning for investeringer, vekst og arbeidsplasser.

Det nye er at regjeringen, i forbindelse med coronapandemien, øker verdsettelsesrabatten på arbeidende kapital fra 25 prosent til 35 prosent, og provenytapet utgjør 1,3 milliarder kroner.

Men for å få dette igjennom i Stortinget, foreslår regjeringen at verdsettelsesrabatten på dyre boliger skal reduseres. Den vanlige satsen for boliger er 75 prosent, men for såkalt dyre boliger vil rabatten bli senket til 50 prosent for verdien over 15 millioner kroner.

Provenyeffekten er anslått til «noen titalls millioner».

Og hva er hensikten? Høyres finanspolitiske talsmann, Mudassar Kapur, sier at «tiden er inne nå, mer enn noen gang, for å se på om det er nye måter å tenke på - også når det gjelder nye måter å få folk til å investere i arbeidsplasser på enn de aller, aller dyreste boligene».

Dette er nesten gresk for oss, men beskatter man disse antatt dyre boligene litt mer, vil eierne angivelig bruke mer penger på skip, lager, hoteller, borerigger, butikker og frisørsalonger.

Tiden rykker nærmere for Kaski som finansminister

Vi tror ikke på det. Det er bare rør.

SVs finanspolitiske talskvinne, Kari Elisabeth Kaski, er overbegeistret, og sier at det er fint å se at regjeringen og Høyre følger etter SV. Snakk om fotspor!

Kaski er hellig overbevist om at det blir flere investeringer. Folk vil gi avkall på de siste to millioner for boligen, og heller kjøpe varebil.

Kapur skjønner at dette ikke lukter bra, så han sier at «dette er et coronatiltak, ikke et steg på veien mot å innføre en nasjonal eiendomsskatt».

Men det tror FrP. Partiets Sivert Bjørnstad sier at «for oss er det veldig overraskende at en borgerlig regjering foreslår skatteskjerpelser på folks bolig. Vi anser dette som første steg på veien mot en nasjonal eiendomsskatt».

Men Kapur sier corona, corona.

Om det blir arbeidsplasser av det, kan ingen si. Vi vet bare at tiden rykker nærmere for Kaski som finansminister.

Hun er sikker på at det blir flere investeringer hvis det blir mer skatt på boliger over 15 millioner kroner.

Per-Kristian Foss bommet totalt, og nå passer han statens finanser som riksrevisor.

Hvem skal passe boligeiernes interesser når en Høyre-regjering vil senke verdsettelsesrabatten for boliger?