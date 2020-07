Venstresiden vingler og Jonas Gahr Støre drømmer

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 3. juli 2020.

Med svak utvikling på meningsmålingene og klar beskjed fra velgerne om at de foretrekker Erna Solberg som statsminister, og at de fleste synes Solberg gjør en god jobb, har statsministerkandidat Jonas Gahr Støre et dårlig utgangspunkt for valgkampen foran 2021-valget.

Men han forsøker å rydde opp. Han sier at det ikke er aktuelt med Rødt eller MDG i en rødgrønn regjering. En venstreregjering skal bestå av Ap, SV og Sp. Trygve Slagsvold Vedum sier imidlertid at han helst ser en regjering bestående bare av Ap og Sp.

Her blir det for mye drømmer fra Jonas Gahr Støre

Dette er selvfølgelig helt urealistisk, og de siste målingene viser at det blir ikke flertall på Stortinget med de tre partiene. De vaker samlet rundt 81 mandater, men trenger 85.

Tar man med Rødt og MDG, som begge kan få syv-åtte mandater hvis de kommer over sperregrensen, blir det stort flertall for de rødgrønne og Erna Solberg er ute.

Og ingen bør være i tvil om at Rødt og MDG stemmer på Gahr Støre selv om de ikke får plass i en ny regjering. Såpass realistisk må man være.

MDG gir fortsatt inntrykk av at partiet er blokkuavhengig, men de stemmer rødt i Stortinget.

Og Gahr Støre legger ikke skjul på hvorfor han ikke vil ha MDG i en regjering. MDG vil avvikle olje- og gassindustrien, mens LO og Ap vil opprettholde olje og gass for å bygge landet videre. I denne konflikten vinner industriarbeiderne.

For å ha en dør åpen uten Rødt og MDG, har Gahr Støre sendt ut en prøveballong om at han kunne tenke seg å få med KrF hvis dette partiet ville gå fra blått til rødt igjen. At KrF, som nå har Knut Arild Hareide i regjeringen, skulle foreta en slik sving, kan Gahr Støre neppe tro på selv. Debatten da KrF valgte høyresiden med knapp margin, ødela mye for KrF og en repetisjon kan bli helt ødeleggende.

Men også på den borgerlige siden er det problemer. Erna Solberg vil ha en firepartiregjering tilbake, som også er nødvendig for å få flertall, men ledende politikere i Venstre sier at det er helt uaktuelt å sitte i regjering med FrP. Venstre har sagt noe lignende før også, og snudd, men nå sier vel FrP det samme.

Det mest sannsynlige alternativ er derfor fortsatt Høyre, Venstre og KrF.

Problemet er at både Venstre og KrF sliter med å komme over 2-3 prosent på meningsmålingene, og da blir det vanskelig å snakke om en regjering etter valget i 2021.

For ytterligere å gjøre det vanskelig for Erna Solberg, kommer den nye lederstriden i FrP, hvor Oslo-partiet vurderer å fjerne partileder Siv Jensen fra førsteplassen i Oslo. Det er selvfølgelig uhørt, og skaper mye vondt blod. At det skulle bidra til økt oppslutning, er mer enn tvilsomt.

Selv Carl I Hagen har meldt seg på i nominasjonskampen. Formodentlig for å plage Siv Jensen.

På denne bakgrunnen er Gahr Støres valg om å utelate Rødt og MDG nesten et lett valg.

Erna Solberg trenger fire partier som får mange flere stemmer enn i dag. Det blir vanskelig.