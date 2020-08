Ikke flere troll og nisser

De siste ledighetstallene fra NAV, for juli, viser en arbeidsledighet på 8,2 prosent Det betyr at 232.700 personer som er helt arbeidsledige, delvis ledige eller på tiltak.

Ledighetstallet er det høyeste siden 2. verdenskrig, og det store spørsmålet er hvordan det går videre med norsk økonomi når fellesferien i dag er over.

Nordmenn har utforsket eget land og skapt etterspørsel i bygder og byer, og vi har mange steder klart å erstatte den etterspørsel som skulle kommet fra utenlandske turister. Noen fullbookede hoteller forteller litt om det.

Men utenlandske turister står ikke klare til å feriere i Norge nå. Bedrifter over hele landet som har tjent penger på å gi turistene massevis av tjenester, kommer til å oppleve tørke i månedene fremover. Når fellesferien er over, slår vi nesten av bryteren her i landet.

Forretninger som har levd av å selge souvenirartikler som nisser og troll til utlendinger, har selvfølgelig ikke fått mye hjelp (kjøp) fra norske turister, og nå går det raskt mot null.

Busstjenester, drosjetjenester, guidede turer til fjells og til havs (hvalsafari), kafeer, restauranter og hoteller vil merke det. På turistattraksjonen Nordkapplatået, Norges nordligste punkt, har etterspørselen denne sommeren vært ned 90 prosent.

Veldig mange steder vil derfor arbeidsledigheten øke, og bedrifter som såvidt har hatt hodet over vannet, vil møte konkursspøkelset. Det er så enkelt som at bedriftene ikke har klart å tjene særlig penger i sommer, og nå kommer den lange høsten og vinteren.

Hvor mye det vil slå ut i tallene fra NAV de neste månedene tør vi ikke si, men det vil merkes.

Mye kunne vært kompensert ved etterspørselen fra utlandet for norske varer, men vi kan ikke tro for mye på det, for daglig kommer tall som viser ekstreme fall (rundt 10 prosent) i bruttonasjonalproduktet i alle europeiske land, og i USA falt jo BNP med 33 prosent.

Det ville være merkelig om det ikke vil ramme norsk eksport og sysselsetting også, selv om utlendinger fortsatt må (vil) kjøpe olje og gass også, og laks.

Ved utgangen av juli var det 40.000 færre arbeidsledige enn ved utgangen av juni, og det kan tenkes (med stor usikkerhet) at det blir enda færre ved utgangen av august, men vi frykter det verste. Uansett vil arbeidsledigheten være meget høy.

Den konkursbølgen vi har fryktet, men ikke sett så mye til, fra små og mellomstore bedrifter som tidligere har solgt sine varer og tjenester til utenlandske turister, begynner nok å rulle når også høstferien er over.

Det er mange som ikke kan snakke om norsk økonomi uten å vise til havvind, CO2-fangst og elektriske biler og batterier. Vi er mer bekymret for butikken på hjørnet og den lille reiselivsbedriften på Vestlandet og i Nord-Norge.

Fest setebeltene.