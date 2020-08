SV er et surrete parti som løper etter lettvinte påstander

Fylkesstyrerepresentant i Miljøpartiet De Grønne (MDG), Kjersti Myro, har benyttet sommerferien til en lang og god togtur med sine barn, og, bortsett fra at turen var flott, er Myros oppsummering i VG at det er dyrere med tog i Norge enn i Sverige. «Det er en skam at vi ikke skal få like gode rabattordninger i Norge,» sier politikeren.

Hun mener også å kunne påvise at det er langt billigere med fly enn tog på samme strekning, men hun utelukker elegant kostnadene med flytog eller buss til og fra flyplassene.

Men viktigere er det at stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV melder seg på banen og sier «at det er skandaløst at det er såpass dyrt å ta tog i Norge sammenlignet med nabolandet,» og «tog er den sikreste og mest miljøvennlige måten å reise på og da må vi sikre at det også er det billigste».

Skandaløst og skandaløst.

Det minner oss om debatten om de høye norske matvareprisene, som vi så ofte sammenligner med prisene i Sverige, og da heter det alltid fra bøndene og politikere som Haltbrekken, at matprisene i Norge må være så høye fordi lønnsnivået er så høyt. Rike nordmenn gir dyre matvarer.

Bruker man samme logikken, bør togprisene i Sverige absolutt være lavere enn i Norge, ganske enkelt fordi lønnsnivået i Sverige er klart lavere enn i Norge. Det er altså billigere å «produsere» togtjenester i Sverige enn i Norge.

Det viser et surrete parti som løper etter lettvinte påstander

Det kan ikke da være «en skam» at det ikke er samme rabattordninger i Norge som i Sverige.

Haltbrekken vet å vite at det selges barnebilletter til fem kroner på regiontogene i regi av SJ, og det er jo flott og fristende, men vil Haltbrekken ha det norske lønnsnivået for togansatte ned på det svenske nivået?

Hvis vi har oppfattet SV korrekt, er partiet imot den konkurranseutsetting av jernbaneruter vi har hatt i Norge, og hvor to utenlandske selskaper nå driver her, men det betyr jo at SV gjerne vil ha det beste og billigste tilbudet uten at man har konkurranse i markedet.

Det er ikke en skandale, for å bruke Haltbrekkens ord, men det viser et surrete parti som løper etter lettvinte påstander nå som valgkampen for 2021 snart skal startes. Og i sommerferien tar politikerne seg noe større friheter enn ellers.

Statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet sier at rabattene i Sverige er gode, men at man i Norge har prioritert flere avganger og kortere reisetid.

Det er det vel være noe i, og uansett må noen betale for kostnadene ved drift og opplegg.

Nå gleder vi oss til at Lars Haltbrekken forsvarer lave billettpriser i Sverige med lave lønninger der.

En viss logikk må det jo være.