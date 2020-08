Oljedrevet?

Noe av det vanskeligste som er i finansverdenen, er valutaprognoser (og handel i valuta). Det er kanskje det eneste området Bergens-investoren Trond Mohn har tapt penger på. Og han har prøvd lenge.

Vi har derfor ikke tenkt å forsøke oss på en prognose for kronekursen fremover, men når dollaren nå sank under ni kroner og euroen lå på 10,66, kommer spørsmålet opp: Hvorfor denne styrkingen av kronekursen?

Vi er litt gammeldags her, og tror hoppet i oljeprisen opp til 46 dollar pr. fat (Brent) er den viktigste faktoren. Det pleier å være en god korrelasjon, og oljeprisen har lenge ligget rundt 43 dollar, før altså prisoppgangen nå. Kronekursen følger med.

Hvis altså oljeprisen er viktig (trolig viktigst), bør man ha en formening om oljeprisen fremover, og det blir nesten som å spå valutakurser, men ikke like vanskelig. Tilbuds- og etterspørselssiden er klarere i oljemarkedet, og vi tror jo på de fundamentale faktorene.

Det eneste vi tør si, som oljeeksperten Nadia Wiggen sa her i avisen i går, er at en høyere oljepris får fart på skiferoljeproduksjonen, og det kan hindre en videre prisoppgang. Tilbud og etterspørsel.

Like sannsynlig, men trolig noe mer spekulativt, er å koble kronekursoppgangen til boligmarkedet og styringsrenten.

Styringsrenten ligger på null og har ført til rekordlave boliglånsrenter, og boligmarkedet er hett.

En kraftig økning i omsetningen (antall boliger solgt) og stigende priser tyder på at boligkjøperne står i kø. Men boligbyggerne står ikke å kø, så det kan bli knapt på tilbudssiden med nye boliger om et par år, og da stiger boligprisene videre. Vi får neppe 2016-tilstander, men boligprisene stiger mer enn de fleste kunne tenke seg. Prisveksten de siste 12 månedene ligger på fem prosent og ingen av ekspertene har gått så høyt.

Og da er vi tilbake til kronekursen igjen, for valutatraderne kan spekulere i at Norges Bank synes prisoppgangen i boligmarkedet er for sterk, og at banken derfor vil justere renten opp.

Første renteheving skulle komme i annet halvår 2022 (veldig lenge til), men det kan jo tenkes at Norges Bank griper inn noe tidligere.

Det blir da kombinasjonen av en sterk oljeprisoppgang og et hett boligmarked som fører til større interesse (kjøp) for norske kroner.

Det er en god spekulasjon, men å gjette på hva Norges Bank mener om boligprisveksten et par år frem i tid er absolutt spekulativt og vanskelig.

Om Trond Mohn har gitt seg i valutamarkedet vet vi ikke, men han har så mye penger at han trolig liker leken.

På den annen side liker ikke Norges Bank å være så forutsigbar.