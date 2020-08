Bilen er redningen

Regjeringen har strammet litt inn og utsatt noen lettelser i kampen mot coronakrisen, og de fleste er nok enig med regjeringen. Økningen i antall smittede i Norge og i utlandet er alarmerende, og det gjelder å være i forkant.

Bar- og restauranteiere som må stenge skjenkingen av alkohol klokken 24, vil tape penger, men skjønner hvorfor, og store hoteller må fortsatt sette tak på 200 gjester til store møter og konferanser, mens ønsket var en utvidelse til 500. Fotballspillere i lavere divisjoner (den såkalte breddefotballen) må vente med nærkontakt, som man ikke kan snakke seg bort fra, og fortsatt vil det bare være maksimalt 200 tilskuere på kamper i toppdivisjonen.

Fortsatt skal vi vaske oss mye og ha avstand til andre.

Fredag denne uken kommer så trolig en ganske synbar innstramming. Vi blir nødt til å bruke munnbind når vi reiser med kollektive transportmidler. Regjeringen kan kanskje bare anbefale det, men det monner neppe mye før et pålegg (krav) om munnbind. I Europa forøvrig er det munnbind over alt.

Bakgrunnen er at ferien for de fleste er slutt, samtidig som ungdom skal studere og barn skal i barnehage. Antall reisende vil øke og busser, T-bane, tog og trikker vil få flere passasjerer. Det blir trangt og smittefaren øker.

Helseminister Bent Høie (H) anbefaler de som ikke tør eller kan reise kollektivt, å bruke sykkel eller gå. Her er Høie litt feig, for han burde sagt at folk også må bruke bilen mer.

Den utskjelte privatbilen er redningen og løsningen

Den utskjelte privatbilen er redningen og løsningen. Det er ingen smitte i bilen og presset på kollektivtransporten minker.

Det er selvfølgelig litt tungt for politikere og andre, som i flere tiår har messet om hvor forferdelig bruk av egen bil er, å anbefale bruk av egen bil nå, men snakker vi om smittebekjempelse, er bilen tingen. Høie kunne godt sagt det.

Verden blir sikkert ikke enklere de kommende tiårene, og nye pandemier kan dukke opp hvis og når coronakrisen er over, og det vil kreve bedre og større veier, flere utslippsfrie kjøretøyer, bedre kollektivtransport og flere parkeringsmuligheter.

Inntil politikerne og planleggerne innser dette, må vi presses sammen i trikkene, togene og bussene, med bruk av munnbind, for å unngå nye smittebølger. Kanskje må vi ha hansker også.

De smarteste tar frem bilen igjen. Man kan ikke gå eller sykle fra Drøbak, Drammen eller Jessheim til Oslo.

Valget mellom en tettpakket buss med redde passasjerer og en coronafri bil er ikke vanskelig.