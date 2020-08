De tøyser med oss

Dette var Trygve Hegnars leder fredag 14. august 2020.

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, har ett klart budskap disse dager. Han ønsker en regjering bestående av Arbeiderpartiet og Sp, og SV skal stenges ute. Problemet med det er at dagens meningsmålinger bare gir Ap og Sp 76 mandater, og man trenger 85 for å få flertall i Stortinget. Først om vi legger til SVs 14 mandater, blir det et pent flertall for de rødgrønne.

Og Aps og Sps oppslunting er veldig god, med henholdsvis 25,5 prosent og 14,4 prosent, ifølge Respons Analyse. Det blir derfor ikke en regjering med bare Ap og Sp. Trygve Slagsvold Vedum tøyser med oss. Han må leie inn SV for å få regjeringsmakt.

Den makten får han fordi det går rett vest for opposisjonen. Selv med all den velviljen statsminister Erna Solberg får på grunn av håndteringen av coronakrisen, får regjeringspartiene bare 48 mandater, og legger man til FrP med 19 mandater, blir det 67 mandater (VG). Og enda verre blir det hvis man legger Rødt og MDG på den den rødgrønne siden, for da er tallene 67 mot 102 mandater. De to partiene kommer ikke i regjering, men de ligger på kjøttvekten.

Vi skjønner ikke helt hvorfor Slagsvold Vedum tøyser slik, men det kan være fordi de to partiene Sp og SV står svært langt fra hverandre i klimapolitikken.

I Venstre tøyser de også. Valgkomitten i partiet har de siste dagene hatt møter med potensielle lederkandidater, og det er bare Sveinung Rotevatn som åpent sier at han ønsker å bli partileder i Venstre.

Kulturminister Abid Raja er høyt og lavt, og han sier at han ikke vil fortelle hva han har sagt til valgkomiteen. Det behøver han heller ikke, for alle ser på smilene og den offensive holdningen at denne mannen mer enn gjerne vil utfordre Rotevatn.

Får Abid Raja partilederjobben blir det sirkus fra morgen til kveld

Venstre har nå bare en oppslutning på 3,6 prosent, og partiet har vært under sperregrensen et helt år. Resultatet i 2017 var på 4,4 prosent.

Det er to kandidater til, nemlig statsrådene Iselin Nybø og Guri Melby, og om Venstre har lav oppslutning, så har partiet gode statsråder.

Men den soleklare velgersanker er Abid Raja, og at han skal ha fortalt valgkomitéen at han ønsker å forbli statsråd (eller i beste fall sitte på Stortinget), uten å være partileder, må han gå lenger på landet med. Det er flere i Venstre som har gått seg vill i åkeren.

Trygve Slagsvold Vedum får det ikke som han vil (Ap + Sp), men det gjør nok Raja. Han er slett ikke taus. Han skriker om partilederjobben, og får han den, blir det sirkus fra morgen til kveld. Og Venstre over sperregrensen.