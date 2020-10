Lippestads nye parti er en gavepakke til Ap og Støre

Et nytt parti i den norske partifloraen er kanskje det siste landet trenger før stortingsvalget til neste år.

Men advokat Geir Lippestad, som ikke for så lenge siden var Ap-byråd for næring og eierskap i det rødgrønne byrådet i Oslo, som han måtte forlate, hevdes det, på grunn av problemene med det kommunale selskapet Boligbygg, har slått seg sammen med de røde i KrF og stiftet partiet «Sentrum».

Det er en gavepakke til Jonas Gahr Støre og Ap.

De røde i KrF som tapte retningsvalget i fjor, og indirekte fikk KrF inn i regjeringen, har til og med tidligere statsminister Kjell Magne Bondeviks sønn, John Harald Bondevik, med på laget, men Bondevik senior sier han ikke stiller seg bak den nye partidannelsen.

Det kan vi forstå, for KrF er stadig under sperregrensen, og faller partiet under, kan vi, uten tvil, si farvel til Solberg-regjeringen. Solberg trenger både KrF og Venstre over sperregrensen for i det hele tatt å drømme om fire nye år.

Derfor er Sentrum en gavepakke til Jonas Gahr Støre. Sentrum med avhopperne fra KrF, vil selvfølgelig stjele stemmer fra KrF, og advokat Lippestad sier at Sentrum er blokkuavhengig, men partiet ønsker å få Gahr Støre i statsministerstolen.

«Men vi er ikke ‘det røde KrF’,» sier Lippestad.

En tåkefyrste som den nye frelseren

Øverst på agendaen til det nye partiet står FNs bærekraftsmål og menneskerettighetserklæringen, samt migrasjon og miljø. Og dette kan jo dra velgere også fra SV og MDG.

Men nok til at Sentrum kommer inn på Stortinget? Det har vi ingen tro på.

«Som politisk retoriker, er Lippestad en tåkefyrste som setter høystemte politikere som Støre, Jagland, Hareide og Solheim fullstendig i skyggen,» skriver Tone Sofie Aglen i VG.

Det ser nesten ut som Lippestad vil ha et eget parti for Moria-flyktninger.

Han har forøvrig også ledet tankesmien Agenda i syv år, og en stor suksess har Agenda ikke vært. Målet har vært å samle sentrum-venstre i norsk politikk, men det skal altså utvides til å omfatte kristensosialistene.

Er det bare kjærlighet, fattigdom, innvandring, mangfold, likeverd, flyktninger og bærekraft i det som kan kalles skisse til et partiprogram? Nei, Sentrum og Lippestad vil også at oljeutvinning på norsk sokkel skal avvikles innen 15 år. Rettslig og økonomisk er det umulig, men Lippestad satser vel på at Herren støtter og metter oss (Jesaja 58, 7-11).

Oppsummert kan vi vel si at Sentrum kan stjele stemmer fra KrF, MDG og SV, og det svekker Gahr Støres posisjon, hvilket han neppe liker, men selv få stemmer fra KrF eller Venstre til Sentrum, er døden for Erna Solbergs regjering.

Statsråd Knut Arild Hareide, som tok til orde for å lede KrF inn i et samarbeid med Ap og Sp, og tapte, sitter nok igjen hos Solberg, men de røde i KrF kan skape mye ugang.

Med en tåkefyrste som den nye frelseren.