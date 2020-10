Jan Bøhlers valg

Etter (nesten) fire perioder på Stortinget for Arbeiderpartiet og 40 år i politisk arbeid for Ap, gjør Groruddalens store sønn, Jan Bøhler, det eneste riktige nå. Han tar overgang til Senterpartiet.

Ifølge Bøhler vil han i Sp kjempe for småkårsfolk og fattige arbeidere i Oslo, slik Sp alltid har gjort. De som flyktet fra bygdene og ble tjenestefolk, sjøfolk, industriarbeidere, soldater og tømrere, har helt blitt oversett av Ap. I hvert fall i Bøhlers 40-årige politiske virke.

At Sp har vært mest opptatt av selvstendige næringsdrivende (bønder) som sår og høster og bygger opp sine gårder og praktfulle hjem, har ikke stortingsrepresentant Jan Bøhler fått med seg. Det er faktisk 180.000 gårder når man tar med alle i drift (ca 40.000) og alle som ligger brakk som ubenyttet kapital. Dette er virkelig småkårsfolk.

Med sin ungdoms bakgrunn fra AKP-ml-bevegelsen kan Jan Bøhler sikkert gjøre noe for fattige polakker og vietnamesere som har vært grovt utnyttet av norske bønder for å få avlingene i havn. Her trenger Sp virkelig Bøhler, for partileder Trygve Slagsvold Vedum har ikke sagt et ord om lønnsdumpingen i landbruket.

Hva med Sp for Trond Giske også?

Slagsvold Vedum er en strateg av dimensjoner, det må sies. Det var i august, da det ble kjent at Ap kanskje ikke ville nominere Jan Bøhler på sikker plass på Oslo-listen, at Bøhler sto frem og sa at han ikke ønsket å bli nominert. Deretter har Bøhler flørtet med Pensjonistpartiet, inntil Slagsvold Vedum inviterte til tur og kjøttkaker i Groruddalen, og så ble det listeplass på topp i Oslo Senterparti.

Normalt pleier Sp i Oslo å få rundt 2 prosent av stemmene, og nå kan det bli 1prosent.

Eller kanskje hushjelpene, tømrerne og bussjåførene i Groruddalen går mann av huse for å få småkårsfolket inn på Stortinget.

Tidligere Ap-byråd Geir Lippestad har tatt overgang til sitt eget parti, Sentrum, hvor han skal regjere med lyserøde og røde KrF-politikere, sammen med Kjell Magne Bondeviks sønn.

Intet overrasker i det norske politiske landskapet nå, og det vil ikke overraske om Bøhlers kollega på Stortinget, Trond Giske, også kan melde overgang til noe annet, etter at hans comeback i partiledelsen i Ap er stanset for godt (tror man). Hva med Sp for Giske også?

Sp spiser Ap-velgere til frokost i Nord-Norge og innlandet for tiden, og med Giske på listen i Trøndelag kan det bli valgskred for Sp. Det tror vi Trygve Slagsvold Vedum kan få til. Da kan Giske bli statsråd også.

Men Giske kan også være aktuell for KrF eller for de lyserøde og sentrumskameratene rundt Geir Lippestad.

Metoo.

Carl I. Hagen er nominert på topp for FrP i Oppland, og han er også aktuell i Oslo. Det blir comeback for en som egentlig ikke ville mer, og som Siv Jensen slett ikke ønsket. Hva med en overgang til Sp for han også?

Ring hestehandler Trygve Slagsvold Vedum. Nummeret er 907 02 604.