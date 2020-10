Ernas skatteakrobatikk og Venstres ja til arveavgift

Forrige uke var en særdeles dårlig uke både for personlige skatteytere og bedriftseiere.

Det begynte med at Venstre, med sin nye ledelse, la frem et forslag til partiprogram for årene 2021 til 2015 hvor partiet vil gjeninnføre arveavgiften (selv ikke Ap vil det), fjerne rentefradraget og bare delvis fjerne formuesskatten.

Fjerningen av rentefradraget, som skal innbringe 27 milliarder kroner, begrunnes med at «dette gir en enorm overinvestering i eiendom fremfor verdiskapende bedrifter. Det er store summer og et stort skattegrep å ta, men vi tror tiden er inne nå.»

Om en ny arveavgift sier nestleder Sveinung Rotevatn at «de som har de aller største formuene, må bidra mer.»

Det skumle er imidlertid at Venstre har fått følge av statsminister Erna Solberg når det gjelder formuesskatten, og det på en slik måte at Dagsavisen skriver «Modig gjort, Erna.»

Det er mulig det er modig, og viser Solbergs suverene posisjon i Høyre, men det er ikke noe å klappe for.

For bare få uker siden vedtok et landsmøte i Høyre, mot partiledelsens ønske, at partiet i perioden 2021 til 2025 skal avskaffe formuesskatten helt. Partiledelsen, med Solberg i spissen, ville bare si at formuesskatten på arbeidende kapital skal fjernes. Solberg tapte avstemningen.

Nå, plutselig, kom statsministeren ut og nullet vedtaket som bare er noen uker gammelt.

Nå sier hun at «vi kommer ikke i den neste perioden, og sannsynligvis heller ikke i perioden etter, til å fjerne hele formuesskatten. Det er mitt klare budskap.»

Det viser Solbergs suverene posisjon i Høyre, men det er ikke noe å klappe for

Erna Solberg skal også ha sagt at hvis man fjerner hele formuesskatten, vil landet få 25.000 nye nullskatteytere.

Det tror vi ikke på. Ingen slipper unna eiendomsskatten, selv det minste styrehonorar gir inntektsskatt, det samme gjelder pensjoner og trygdebeløp, og utbytteskatt har vi fortsatt.

Erna Solberg høres ut som Audun Lysbakken og Hadia Tajik.

Dagsavisen kommenterer med at «Ap-leder Jonas Gahr Støre fikk en fin lissepasning, men nå har Høyre-leder Erna Solberg spilt ballen til corner.» Når ballen kommer, spiller nok Solberg den rett i mål.

NHO-sjef Ole Erik Almlid, som normalt ville blitt sjokkert over Solbergs løfte om formuesskatt til 2029, tolker skatteutspillet som et løfte om at det i det kommende statsbudsjettet for 2021, som kommer i morgen, vil være betydelige skattelettelser for arbeidende kapital.

Det bør det også være, for alt tyder jo på at de rødgrønne partiene overtar om ett år.

Når Venstre vil innføre arveavgift og Høyre ikke vil fjerne hele formuesskatten, kan de røde bare bukke og takke.

Det vil bli vanskeligere å overføre bedrifter til neste generasjon og det vil bli vanskeligere å konkurrere med utenlandske eiere som ikke betaler formuesskatt.