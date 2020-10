Donald Trumps sykdom

At president Donald Trump er blitt smittet med covid-19-viruset, og som følge av dette er innlagt på sykehus, er en hendelse som overgår alle andre nyheter, men det nærmer seg også underholdning som overgår det meste.

Vi, som også våre lesere, er først og fremst opptatt av om valget i USA blir påvirket og om Trumps sykdomsbilde påvirker finansmarkedene.

Donald Trump lå veldig langt bak sin konkurrent Joe Biden inntil Trump fikk påvist coronasmitte (anslagsvis rundt 7 prosentpoeng), så de fleste har vel regnet med at Trump vil tape valget. Men en hard valgkampinnspurt, hvor også visepresidentene skulle ha debatter, kunne endre dette, selv om Trump ikke kom særlig godt fra det i den første debatten med presidentkandidat Biden. Verdensrekord i avbrytelser fra begge to.

Donald Trump lå klart an til å tape valget den 3. november 2020.

For oss har det vært overraskende og spesielt at finansmarkedene ikke har reagert negativt på dette. De fleste regner med at næringslivspolitikken vil være bedre under et fortsatt Trump-styre, mens (angivelige) skatteøkninger fra Bidens side ikke er tillagt så stor vekt.

Det ser ut som Donald Trumps stil, overdrivelser om egen fortreffelighet og løgner ikke påvirker investorene verden over. Aksjekursene fortsatte oppover. Inntil coronaen kom til Det hvite hus.

Nå kan det tenkes at Donald Trump får så mye sympati at det kan bli et jevnere valg. Sykdommen kan snu opp ned på alt. Derfor nærmer valget seg en enestående underholdning.

Markedene sier fortsatt at det blir rødt (republikansk flertall)

Og typisk nok vet vi ikke helt hva som er sannhet eller ikke. Hvor syk er egentlig Donald Trump? Legene som skulle fortelle verden hvordan det går sist fredag, var ikke presise og troverdige. De ville ikke eller kunne ikke si om Trump hadde fått oksygenbehandling (det hadde han), og det var usikkerhet om tidslinjen for smittetidspunktet.

Samtidig har det kommet sterk kritikk mot hvordan Donald Trump og hans stab håndterte eller ikke håndterte coronasmitte forrige lørdag under presentasjonen av den mulige høyesterettsdommeren som skal utnevnes (veldig mange ble smittet), og som om ikke dette er nok for mediene, er det nå sterk kritikk av Trump fordi han har gått ut av sykehuset og kjørt bil for å hilse på sine tilhengere utenfor sykehuset. Alle andre i bilen (inkludert livvaktene) kan jo ha blitt smittet av Trump. Uansett må de i karantene etter amerikanske regler.

Da nærmer det seg underholdning.

Vanligvis er det uke to som er den farligste for coronasmittede, så Donald Trump går inn i en kritisk fase nå, men det ryktes at Trump vil avbryte sitt sykdomsopphold for å fortsette valgkampen. Det vil gi ham et løft, men kan altså være helseskadelig.

Summen av dette kaoset er at Donald Trump trolig kommer noe styrket ut. Valgkampen vil bli dempet og Biden-siden har allerede stoppet de verste TV-angrepene på Trump, mens Republikanerne fortsatt kjører like hardt mot Joe Biden.

Oslo Børs åpnet sterkt opp i går, og det kan kanskje forklares med større tro på at Donald Trump kan bli gjenvalgt. Han vil jo holde skatter og renter nede.

Vi har vanskelig for å se at Trump vinner valget, men det er nok slik finansmarkedene ser det i dag.

Og hvis Donald Trump blir alvorlig syk? Det styrker trolig Joe Biden og Demokratene, men alle ønsker jo Trump alt godt.

Donald Trumps grunnfjell vil i enda sterkere grad holde seg til ham, mens en del Demokrater vil støtte landets president, nærmest uavhengig av hvor upopulær han har vært.

