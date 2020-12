Siv Jensens pokerspill

Forhandlingene om et statsbudsjett for 2021 er løftet opp på partiledernivå fordi de faste forhandlingsutvalgene ikke er kommet i mål, og det begynner å haste.

Tonen mellom regjeringen og opposisjonspartiet er ikke god, for VG forteller at FrP-leder Siv Jensen ankom statsministerens kontor klokken 18.00 tirsdag kveld og forlot møtet klokken 18.25 med kommentaren «vi hadde ikke mer å snakke om».

Dette tyder både på en dårlig stemning og litt poker.

At forhandlingene mellom regjeringen og FrP (tidligere regjeringsmedlem) ikke skal føre frem, må vi anse som nærmest umulig. Teoretisk kan alt låse seg slik at det til slutt blir et kabinettspørsmål fra statsminister Erna Solberg, hvor Siv Jensen bøyer av for å unngå at regjeringen viker plassen for de rødgrønne med Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum i spissen, men det bør ikke komme så langt.

Situasjonen er at Siv Jensen og FrP mener at «regjeringen må komme opp med noe bedre,» og slik vil det vel alltid være under seriøse forhandlinger, og spørsmålet nå er om det foreligger store og viktige stridsspørsmål av ideologisk karakter som Jensen ikke kan inngå kompromisser om. Ser vi på det som partene har kommet med offentlig, ser det ut til at det de er uenige om, er rene plankekjøringen.

Jensen og FrP krever lavere avgiftssatser på en rekke grensehandelutsatte varer, og det gjelder både alkohol, tobakk, sukkerholdig brus og sjokolade. KrF vil selvfølgelig ikke gi noe på alkohol og tobakk, men brusbokser kan ikke velte statsbudsjettet. Her må det tas og gis litt, og det skjer hvert år.

Med den salgsøkningen vi ser hos Vinmonopolet, kjøper vi nordmenn like mye brennevin og vin som før, men det er vesentlig dyrere enn grensehandel i Sverige. Og en dag er også reiserestriksjonene historie. Nordmenn vil strømme over grensen for å få billigere varer.

FrP vil bruke mer penger på samferdsel, og det blir man alltid enige om. En vei her og en rassikring der, og litt mer asfalt. Det er det alltid nok penger til. Skulle bare mangle.

Mer penger til pensjonistene vil FrP alltid ha, og det er ikke alltid like lett, men det er valgår i 2021, så regjeringen må bøye av. Det går om absolutte tall, pensjoner fra første krone og reguleringsmekanismer som gjør at pensjonistene blir hengende etter hele tiden.

Er bompenger en del av forhandlingene? Kanskje, men det kan ikke være store problemer.

Den vanskeligste saken er trolig at FrP vil ha antall kvoteflyktninger ned fra regjeringens forslag på 3.000 til null. Det går ikke. Da vil KrF kunne forlate regjeringen og skylde på Siv Jensen og Sylvi Listhaug. FrP må krype til korset.

FrP må krype til korset

Mye annet? Ikke som vi har sett eller hørt om.

Siv Jensen sier at hun er «overtydelige på at vi trenger innrømmelser». Jada, og det får hun.

Erna Solberg vil gjerne sitte minst ett år til, og Jensen og Solberg er jo som Tuppen og Lillemor.